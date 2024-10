Septiembre termina con 101 muertos en las carreteras, una más que en el mismo periodo de 2023

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mes de septiembre ha terminado con 88 siniestros mortales registrados en las carreteras españolas, en los que han fallecido un total de 101 personas, lo que representa una más que en el mismo periodo de 2023.

Así lo ha dado a conocer este martes la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha añadido que estos datos se han producido en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 3,3% respecto a septiembre del año anterior, con 40,2 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Por tipo de vía, las cifras de la DGT indican que el 74% de los fallecidos se produjo en vías convencionales. En concreto, 75 siniestros han tenido lugar en estas vías, lo que supone nueve más que hace un año; y otros 26 en autopistas o autovías, seis menos que en septiembre de 2023.

Este mes, Tráfico ha destacado especialmente el incremento de los muertos en siniestros de furgonetas, con ocho fallecidos (5 de ellos en carreteras convencionales), ocho más que en septiembre del pasado año. En cambio, han caído los fallecidos vulnerables (35 frente a 43 el año pasado) y especialmente los usuarios de motocicleta, con cinco muertes menos que en septiembre de 2023; peatón (-2) y bicicleta (-1). Este mes no ha habido muertes de usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) ni autobús ni de ciclomotor.

Respecto al tipo de siniestro, han disminuido las víctimas mortales por salida de la vía (42 frente a 49 en septiembre de 2023) y, en cambio, han crecido las registradas por todo tipo de colisiones (14 más que en septiembre de 2023).

En cuanto a la utilización de los sistemas de seguridad, 13 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: nueve usuarios de turismo y dos de furgoneta no llevaban puesto el cinturón, y un ciclista y un usuario de motocicleta no hacían uso del casco.

Por comunidades autónomas, Castilla y León es la que más fallecidos ha registrado con 16 personas, frente a La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que no han tenido ningún siniestro mortal en septiembre.

El día con más víctimas mortales fue el lunes 16 de septiembre con ocho fallecidos. Por el contrario, durante el mes de septiembre se registró un día donde no hubo ninguna muerte, el sábado 7 de septiembre. En lo que va de año han fallecido en las carreteras 880 personas, 39 más que en el mismo periodo del pasado año.