'La Séptima' propone a los "grandes partidos" debates 'cara a cara' entre sus candidatos y otros sectoriales

El consejero delegado de La Séptima, José Miguel Contreras, durante un desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación (NEF), a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

'La Séptima' ha planteado a las "grandes fuerzas políticas" la posibilidad de realizar tanto debates 'cara a cara' entre candidatos a la presidencia del Gobierno, así como debates sectoriales en materias de interés como economía, política exterior, entre otras.

Así lo ha avanzado este viernes a Europa Press la cadena de televisión nacional que arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre y que espera que su propuesta "sea considerada por esas formaciones".

De este modo, la cadena dirigida por el periodista Javier Ruiz se suma a RTVE, Atresmedia y Mediaset España y ofrece a "celebrar un debate abierto a los candidatos de los principales partidos con representación parlamentaria a nivel nacional y disponible para todas las televisiones".

"La oferta de 'La Séptima' responde al indudable interés general de este tipo de debates y, por tanto, se hace en condiciones de pool o señal abierta y gratuita para que otras televisiones públicas y privadas puedan emitirla en directo y sin restricción alguna a radios o prensa digital", han señalado desde el canal.

Según ha asegurado, su objetivo es "evitar que debates de evidente interés nacional se conviertan en señales exclusivas de grupos mediáticos, con el objetivo de alcanzar a toda la ciudadanía".

El Partido Popular ha anunciado este viernes que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha aceptado el 'cara a cara' con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, propuesto por Mediaset España, y ha planteado que se celebre el 16 de noviembre.

Los 'populares' también acceden a debatir con todos los candidatos, propuesto por Atresmedia, y propone el 26 de noviembre. Feijóo acepta, además, una entrevista con TVE si es con profesionales del medio.