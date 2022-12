Siete de cada diez navarros desconfía de sus políticos y creen que sus gobernantes carecen de sentido común

Se ha presentado en Pamplona el primer 'Observatorio social para Navarra: Expectativas, miedos, alegrías y nuevas exigencias'



PAMPLONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Liderar con Sentido Común (FLSC) ha presentado este jueves en Pamplona los resultados del primer 'Observatorio social para Navarra: Expectativas, miedos, alegrías y nuevas exigencias', que recoge que siete de cada diez navarros desconfía de sus políticos y que piensan que sus gobernantes carecen de sentido común.

El estudio, presentado por el presidente de la Fundación, Antonio Sola, y el consejero Pablo Knopoff, señala que para los navarros las principales cualidades que debe tener un líder para que se sientan inspirados por él son, con un 76%, honestidad y ser trabajador (12%).

El presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común ha explicado que "8 de cada 10 navarros (83%) cree que un buen líder ha de contar con cualidades vinculadas a la bondad moral como honestidad, generosidad y resiliencia, entre otras, muy por encima de las capacidades racionales". "La lectura que hacemos de este dato es también dura, porque significa que los navarros han renunciado a exigir lo que creen que ya no van a lograr de sus líderes y se centran solo en características humanas que perciben como irrenunciables", ha expuesto.

Según ha añadido, "el mensaje es claro, no sirve alguien fuerte y trabajador si además no es honesto". "Al parecer, sin verdad no hay liderazgos de verdad. Era de esperar, pero lo notable es la gran proporción con que la gente lo exige sobre las capacidades racionales. Esto tiene que ver con la desesperanza autoaprendida, donde el individuo renuncia a exigir lo que cree que ya no va a conseguir y solo se centra en las utopías de carácter humano, que percibe como irrenunciables", ha comentado Sola.

A la hora de responder quién es un líder para ellos, la mitad de los navarros (52%) responde apuntando a sus padres, una figura que se enmarca dentro del primer metro cuadrado de las personas junto a médicos (11%) y profesores (8%); juntos suman un 71%. Como incide la Fundación, estos tres grupos se corresponden con liderazgos reconocidos como próximos a ese primer metro cuadrado de las personas -concepto del consejero de la Fundación, Pablo Knopoff-, que "supone dar respuesta a las necesidades intocables para cada uno (comida, empleo, educación de los hijos, salud, etc.)".

"Se muestra cierto impacto positivo de los que enseñan y/o cuidan desde lo más humano o cercano, y menos a lo institucional. Cuidan los cercanos, enseñan los cercanos: lideran los cercanos", ha explicado Sola. Desde la fundación, se reseña que esta respuesta, vinculada a la demanda, anteriormente mencionada, de bondad moral, sitúan al navarro "fuertemente volcado hacia su íntimo, en donde está buscando las respuestas que no encuentra en otros ámbitos como el político".

A pesar de que se demuestra un por ciento bastante menor, la única figura vinculada a la autoridad que se destaca -y también en menor medida- es el Rey con un 5%. En el otro lado, las figuras del sacerdote (1%), policía (1%), presidenta del Gobierno de Navarra (2%), alcalde (2%) y presidente del Gobierno (3%) son las que presentan mayor lejanía con los navarros.

PRINCIPAL PROBLEMA

Los encuestados también ofrecieron su punto de vista sobre cuál era su principal problema y, según ha indicado la Fundación, "es importante mencionar que aquí se encuentra un argumento para entender por qué los políticos son mal evaluados y es porque claramente son el principal problema de la gente, como nos lo señala ese 34"%". Asimismo, los problemas del presente inmediato se ven aplacados por la incertidumbre que es transversal a todo y "nos posiciona en un panorama complicado, porque todo lo que conlleva incertidumbre es aún más difícil de manejar".

Los navarros inciden en que la figura que podría solucionar de mejor manera estos problemas es un nuevo líder (28%). Al parecer, ha añadido la Fundación, con los actuales no basta y "se argumenta la respuesta si hacemos referencia al reproche hacia la política como problema principal que vimos en la pregunta anterior".

En esta misma línea, responden los navarros a la pregunta por el sentimiento que les causan los políticos que les gobiernan. Los encuestados exigen a los políticos que se hagan cargo, y sin embargo, indican que los que gobiernan ahora no son "los indicados", y lo plasman al reseñar que siete de cada diez encuestados siente desconfianza (71%) por los políticos que los gobiernan. Esto se traduce en la necesidad mencionada de nuevos liderazgos, han explicado.

Desde la Fundación, se señala que "la aplastante ausencia de confianza en los actuales liderazgos es, sin duda, una de las respuestas más contundentes del estudio que conecta con las respuestas anteriores, evidenciando que la gente está imaginando líderes nuevos porque no pueden confiar en los actuales".

Ante la pregunta de cuánto sentido común cree que tienen los líderes de su provincia, siete de cada diez navarros (68%) reconoce que sus gobernantes carecen de sentido común o tienen apenas un poco. Desde la Fundación, se interpretan estos datos como un argumento más que "ahonda en la lejanía entre los líderes y la gente", ya que pone de manifiesto "la incapacidad para afrontar los temas que preocupan a los ciudadanos y, por tanto, invita a las personas a desconfiar de sus políticos".

"Otro de los aparentes consensos es que, en la clase política de la región, no sobra el sentido común, tema preocupante para discusión y que parece conectarse con la desconfianza mencionada y con la incapacidad frente a los temas que hoy preocupan. Si lo llevamos a un extremo, podríamos encontrar una razón más para desconfiar de ellos y más aún se justifica la necesidad expresada por la gente de que lleguen líderes nuevos", ha señalado Sola.

Al preguntar a los navarros por la característica principal que atribuyen a los liderazgos femeninos, se observa una batería de atribuciones fragmentadas. En este sentido, se destacan valores que en general son aplaudidos porque posicionan a la mujer en un rol activo y, de este modo, se encuentran dos conceptos que pueden trabajar juntos, "la valentía es una cualidad del que desea emprender". "No obstante, en el caso de Navarra, vemos reflejada una mayoritaria ausencia de sentido (20%)", han explicado.

SOBRE NAVARRA Y LOS NAVARROS

Los navarros, también, respondieron sobre qué significaban su Comunidad y sus conciudadanos para ellos y, según la Fundación, se aprecia cómo, en general, domina una evaluación especial hacia los mismos navarros. La diversidad geográfica y el paisaje destacan en jerarquía seguido por la 'completitud afectuosa' que responde también hacia la pertenencia ('mi hogar y mi tierra').