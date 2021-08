Snickers pide "disculpas" y retirará el anuncio que políticos y redes sociales tachan de "homófobo"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marca de chocolatinas Snickers ha pedido disculpas y retirará el anuncio que este jueves han calificado de "homófobo" tanto líderes políticos como redes sociales, según han informado fuentes de la marca a Europa Press.

"Lamentamos cualquier malentendido y, con el fin de evitar propagar un mensaje que pueda ser malinterpretado, procederemos inmediatamente a eliminar la campaña", han asegurado estas mismas fuentes.

Esta es la decisión que han tomado después del revuelo que ha causado el anuncio, que ha sido criticado y tachado de "homófobo" por numerosos usuarios de la red social Twitter, además de partidos políticos como Unidas Podemos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, o el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, entre otros.

En el anuncio, se ve a dos amigos sentados en una terraza y uno de ellos, interpretado por el influencer Aless Gibaja, pide al camarero un "sexy zumo de naranja con vitaminas a, b y c, abracitos, besitos y caricias around the world".

Entonces, el camarero le ofrece un helado de Snickers y Gibaja se convierte en un hombre con barba y voz grave. El amigo le pregunta si se encuentra mejor y el anuncio termina con el eslogan 'No eres tú cuando tienes hambre'.

"Me pregunto a quién le puede parecer una buena idea usar la homofobia como estrategia comercial. Nuestra sociedad es diversa y tolerante. Ojalá aprendan a serlo también quienes tienen el poder para tomar las decisiones sobre lo que vemos y oímos en anuncios y programas de TV", ha subrayado Montero en un mensaje publicado en Twitter.

En este sentido, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Tras y Bisexuales (FELGTB) ha calificado el anuncio de "vergonzoso y lamentable" porque sigue "perpetuando estereotipos y promoviendo la homofobia y la plumofobia".

También desde Unidas Podemos han lamentado que se emita esta publicidad en un momento de "oleada de LGTBIfobia, con agresiones e incluso asesinatos". "A Snickers no se le ocurre ninguna idea mejor que hacer un spot publicitario basura para decirte que no eres tú mismo si tienes pluma", añade la formación morada.

Por su parte, el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, también se ha pronunciado al respecto y ha dicho que a él no le hace "gracia estigmatizar y reírse de la pluma, menos aún en un verano en el que se multiplican las agresiones a personas LGTBI".

Desde la marca Snickers han pedido "disculpas" por lo que consideran un "malentendido" y han aclarado a Europa Press que "en ningún momento" han pretendido "estigmatizar ni ofender a ninguna persona ni colectivo", sino que buscaban "transmitir de una manera simpática y desenfadada que el hambre puede hacer cambiar tu carácter".

Además, han precisado que se toman "los derechos de igualdad e inclusión muy en serio" y defienden "que cualquier persona tiene el derecho de mostrarse tal y como es".