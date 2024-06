Las tarjetas monedero de compra de alimentos para familias vulnerables ya estarán activadas esta semana en 10 CC.AA

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que seis comunidades autónomas (CCAA) van a empezar a entregar "esta misma semana" las tarjetas monedero a familias vulnerables, ha recordado que cuatro ya lo hacen y ha indicado que todas las demás lo comenzarán a hacer de manera "inminente".

Así se ha expresado en un Pleno de control al Gobierno llevado a cabo en el Senado ante el senador del Grupo Parlamentario Popular Bienvenido de Arriba Sánchez, que le ha preguntado sobre si el Gobierno valora solicitar a la Unión Europea (UE) una prórroga de la fase de transición del modelo de tarjetas monedero para la entrega de alimentos a la población más vulnerable más allá de 2024.

En este sentido, ha señalado que estudiará la renegociación del programa con la Comisión Europea ya que el PP lo ha solicitado "con cooperación, con lealtad institucional y asumiendo que el objetivo, que no es otro que dignificar la vida cotidiana de las familias más vulnerables de (España), es común".

Aún así, ha criticado la gestión de las tarjetas de "muchos gobiernos autonómicos del PP", que a su juicio "han utilizado los medios de comunicación con un tema tan sensible para intentar generar alarma social recurriendo a todo tipo de falsedades".

"Usted y muchas comunidades autónomas del PP me piden que prorroguemos la gestión del programa. Es decir, la gestión es calamitosa, pero por favor gestiónenla ustedes hasta junio del año que viene", le ha recriminado el ministro al senador 'popular'. "Me recuerda el chiste ese del restaurante en el que la comida era malísima, pero además las raciones muy escasas. Gestión calamitosa, pero háganla ustedes, por favor, que nosotros no somos capaces, le ha reprochado.

Además, ha recalcado que a diferencia de lo que ha defendido el PP, las tarjetas se pueden utilizar en siete cadenas de supermercados y que el Ministerio ha llevado a cabo quince reuniones específicas en las que ha resuelto "cientos" de dudas. "¿Por qué hay comunidades donde el programa está funcionando perfectamente y otras que van mucho más rezagadas?", se ha preguntado Bustinduy. "Se (lo) respondo yo mismo, porque hubo quien se puso a trabajar desde el primer momento para atender las necesidades de las familias y quienes estaban ocupados mandando notas de prensa a ver si obtenían rédito político con las personas más vulnerables", le ha reprochado a Sánchez.

Por su parte, el senador 'popular' ha criticado que "después de tres años" Derechos Sociales no haya conseguido poner en marcha "correctamente" las tarjetas monedero y ha señalado que el ministro y el Gobierno en su conjunto "han querido ser como ese cuñado que en las reuniones familiares se hace el listillo, aunque no sepa nada, y que al final acaba en una esquina del salón explicando a todo el mundo su pesar".

Asimismo, le ha reprochado que Derechos Sociales protagonice este programa sin contar con las CCAA y sin garantizar la igualdad entre españoles. Por esta parte, ha pedido a Bustinduy haga caso de las autonomías, de los ayuntamientos y a las tiendas sociales y que acuerde con ellos "el mejor camino para paliar y salir del atolladero" en el que en su opinión el ministro ha metido a España.

"Hace tiempo que eligieron el eslogan a mejorar las condiciones de vida de los españoles, que antepusieron la propaganda a atender a los más indefensos y reducir la pobreza, objetivos que no permiten la parálisis, sino que exigen un Gobierno que gobierne", ha finalizado.