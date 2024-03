Una treintena de organizaciones critican "el silencio" de feministas ante las violaciones de Hamás

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de organizaciones han iniciado una campaña contra el antisemitismo y la misoginia con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

Las organizaciones recuerdan los crímenes sexuales que cometió el pasado 7 de octubre la organización terrorista Hamás en contra de las mujeres, "no solo israelíes y judías ya que también había cristianas y musulmanas". "Fue un horror sádico y bestial, y no utilizamos estas palabras de forma metafórica", advierten.

Además del dolor de la barbarie en sí, apuntan que "duele y enoja enormemente el silencio de las feministas ante estos hechos". Este silencio, a su juicio, "premeditado" va desde las organizaciones supranacionales como United Nations Women (ONU Mujeres), la ONU o la Cruz Roja, hasta el de los gobiernos y personas en posiciones de poder y liderazgo social y, lo que "crea más dolor y extrañeza", de los colectivos feministas "que lejos de defender los derechos de todas mujeres han decidido callar y convertirse en feministas selectivas".

"Llevamos muchos años alzando la voz en contra de la violencia sexual y diciendo, con toda la razón, que no se justifica bajo ninguna circunstancia, que no hay contexto que valga para excusarlo y que el testimonio de toda mujer debe ser tenido en cuenta y ser valorado sin dejarse arrastrar por los prejuicios: 'Yo sí te creo, hermana'", apuntan las organizaciones.

Los vídeos grabados por los propios criminales agresores son, según señalan, "la prueba fehaciente de lo que hicieron". "Pero, aun así, con la prueba presentada de manera voluntaria y arrogantemente criminal por los perpetradores, se duda de los testimonios de las mujeres violadas y torturadas; se duda de las evidencias de los forenses que recogieron los cuerpos o de las partes que sobraban de los cuerpos desmembrados", critican.

"Para tratar de justificar la falta de humanidad que han mostrado las asociaciones feministas, desde todas las instancias se afirma que hay que 'poner en contexto' los vídeos de mujeres secuestradas, con los pantalones chorreando de sangre, los vídeos de mujeres con cuerpos desmembrados, violadas, arrastradas por las calles para que los palestinos las vieran y escupieran mientras eran llevadas como 'trofeos de guerra'", recalcan.

Asimismo, inciden en que, entre las secuestradas, hay mujeres que llevan "casi cinco meses siendo violadas en cautiverio, sin olvidar a los hombres secuestrados, que también están sufriendo violaciones". "Pero la voz de las feministas es prácticamente nula", lamentan.

Las organizaciones aseguran que "no ha habido ninguna palabra de solidaridad" con las víctimas por parte de las feministas. "Estás víctimas no han merecido la empatía de las organizaciones de mujeres españolas y no entendemos cuál es el plano desde donde la mirada moral se distorsiona o se ciega para ignorarlas. Es este un silencio que hiere profundamente", agregan.

También inciden en que, aunque no quieren menospreciar el dolor de los ciudadanos de Gaza, no hay que olvidar que "fue Hamás quien inició el conflicto armado para después escudarse cobardemente detrás de su propia población civil, a la que toma como escudo humano".

Hamás, según denuncian, "ha sido un lastre para el pueblo palestino al que, durante décadas, ha infligido violencia, especialmente a las mujeres, a quienes ha relegado a un segundo plano con su ideología radical". "También han sido asesinos cruentos de la comunidad LGTBI, ladrones de los fondos de ayuda internacionales y, en definitiva, han hundido a Gaza en la pobreza, apoyados en el terror y en los crímenes de odio", advierten.

Entre las organizaciones que firman la campaña destacan la Federación de Comunidades Judías de España; la Asociación Amigos de Israel; la Coordinadora contra la Misoginia y el Machismo; la Red Europea contra los Crímenes de Odio; la Plataforma contra el Antisemitismo; la Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia; el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio; o el Observatorio Geopolítico América Latina.