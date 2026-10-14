Uniportal VATS, técnica con la que se ha operado al Papa, está desarrollada por el médico español Diego González Rivas

El doctor Diego González Rivas con el equipo de cirujanos del policlínico Gemelli de Roma que ha operado al Papa León XIV de un cáncer de pulmón. - FUNDACIÓN DIEGO GONZALEZ RIVAS

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha sido intervenido en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma mediante la técnica Uniportal VATS, el procedimiento de cirugía torácica mínimamente invasiva que el doctor Diego González Rivas desarrolló en A Coruña en 2010.

Así lo ha indicado la Fundación Diego Gonzalez Rivas, que ha detallado que el equipo de cirugía torácica del hospital italiano ha extirpado el nódulo pulmonar del Pontífice a través de una única incisión de aproximadamente tres centímetros.

"El Papa ya está operado, se encuentra en la planta sin apenas dolor y con muy buena recuperación", ha explicado el doctor González Rivas en un vídeo difundido en sus redes sociales. Además, ha añadido que "lo más interesante" y por lo que se siente "profundamente orgulloso" es que León XIV ha sido operado con su técnica Uniportal VATS.

La Fundación ha señalado que la técnica permite realizar intervenciones torácicas complejas a través de una sola incisión, por la que se introducen la cámara y el instrumental quirúrgico. "Este abordaje reduce la agresión sobre los tejidos y puede favorecer una recuperación más rápida y con menos dolor posoperatorio", ha manifestado.

Desde 2010, el doctor González Rivas ha dedicado buena parte de su trayectoria a extender este procedimiento y a formar a especialistas de todo el mundo, una labor que le ha llevado ya a 146 países. La intervención del Pontífice tiene para él un significado especial, por su estrecha relación profesional con el Gemelli y con sus cirujanos.

"Muy orgulloso, muy contento de que haya sido el equipo del Gemelli quien haya realizado la operación, grandes amigos y excelentes profesionales", ha señalado González Rivas, para después concluir: "Marca España en el Vaticano".