La Universidad Complutense prorroga los presupuestos para el 2025 y recorta un 35% para contener el gasto

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha comunicado este martes en el consejo de gobierno la prórroga de los presupuestos para el año 2025 con una retención inicial de crédito del 35 por ciento con el objetivo de contener las facturas ordinarias de la entidad, según fuentes de la institución.

En este sentido, la UCM ha resaltado la importancia de que las cuentas sean siempre "equilibradas" y dado que "los ingresos no financieros no cubren los gastos no financieros no es posible la aprobación de un presupuesto, ya que no cabe la aprobación de un presupuesto con déficit", recalcan las fuentes.

Por ello, según indican, este déficit solo puede corregirse mediante una reducción de gastos o, en otro caso, si fuera viable con un incremento adicional de ingresos, por lo que defienden la prórroga presupuestaria como la medida "más prudente" para volver a los objetivos de estabilidad.

"Los créditos necesariamente prorrogados serán los destinados al funcionamiento operativo de los servicios, pudiendo excluirse de la prórroga todo aquello no habitual o excepcional", añade la UCM.

En este punto, la universidad asegura que en enero de 2025 se realizará a todos los centros gestores una retención de no disponibilidad del 35 por ciento del presupuesto inicial de gastos "en aras de contener el gasto ordinario" y serán los centros los que, a partir de los saldos resultantes tras la retención, tendrán que priorizar sus gastos hasta el final del ejercicio.