El Vaticano presenta su nueva Guía para la Catequesis frente a la "crisis de fe" que sufre la sociedad

ROMA, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Octavio Ruiz Arenas, ha desatacado la "crisis de fe" que sufre la sociedad y el proceso de secularización que vive el mundo durante la presentación de la nueva guía sobre la catequesis que, según ha dicho no pasa solo por un "cambio de estrategia" o elaborar discursos "más atractivos".

"La Iglesia ya no vive en un régimen de cristianismo sino en una sociedad secularizada, en la cual el fenómeno del distanciamiento de la fe se ve agravado por la pérdida del sentido de lo sagrado y la discusión de la escala de valores cristianos", ha declarado Ruiz Arenas en la rueda de prensa en la que se ha presentado el documento.

De este modo, ha reconocido que muchos de los creyentes no siempre están "completamente convencidos" de lo que creen o conocen y no tienen una "experiencia auténtica" de los fundamentos de la fe que profesan.

"Debemos ser conscientes de que muchos bautizados no tienen o nunca recibieron una iniciación cristiana", ha especificado.

Por su parte, el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, ha manifestado que la catequesis que propone el nuevo Directorio para la Catequesis "permite descubrir que la fe es realmente un encuentro con una persona antes de ser una propuesta moral, y que el cristianismo no es una religión del pasado, sino un acontecimiento del presente".

"Una experiencia como ésta favorece la comprensión de la libertad personal, porque resulta ser el fruto del descubrimiento de una verdad que hace libre", ha incidido.

Finalmente, ha asegurado que por mucho tiempo la catequesis ha centrado sus esfuerzos en "dar a conocer los contenidos de la fe y con qué pedagogía transmitirlos", dejando de lado el momento más determinante: "El acto de elegir la fe y dar el propio asentimiento".