El Vaticano trasladó al Gobierno en su carta que la exhumación de Franco está sometida al Derecho y la Justicia española

Publicado 22/02/2019 19:16:39 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, trasladó a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en su carta del pasado 14 de febrero que la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos es "competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la Justicia española".

Así lo explica el 'número dos' de la Santa Sede en la citada misiva sobre la postura del Vaticano ante la exhumación de los restos del dictador. 'El Independiente' ha difundido este viernes una parte de la carta que no había facilitado el Ejecutivo, que el pasado 20 de febrero, trasladó un párrafo de la misma en la que se recoge que "la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone".

"Confirmo que la Santa Sede respeta plenamente el texto y el espíritu del Acuerdo con el Estado español sobre cuestiones legales del 3 de enero de 1979, que reconoce y protege las respectivas esferas de competencia y jurisdicción", recoge uno de los párrafos revelados este viernes.

En este sentido, indica que "en cumplimiento del principio de no intervención en asuntos que pertenecen esencialmente a la competencia de otro Estado, la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española".

Asimismo, el cardenal Pietro Parolin asegura que el Vaticano sigue "con gran atención la cuestión del traslado de los restos mortales del General Franco, que afecta a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local".

El secretario de Estado del Vaticano apunta en la carta que estas consideraciones son la respuesta a las inquietudes mostradas por Calvo sobre la posición del prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera en una misiva del 18 de enero.

"Deseo reiterar lo que señalé a Vuestra Excelencia durante nuestra reunión en el Vaticano, el pasado 29 de octubre, es decir que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone. A la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las Autoridades civiles", señala el párrafo que facilitó el Ejecutivo.

Por su parte, el prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera, precisó este jueves que la comunidad benedictina acatará la decisión de los tribunales y no del Gobierno sobre la exhumación de los restos de Franco.

"La comunidad benedictina respetará la decisión de la autoridad civil que en este caso no es el poder ejecutivo, sino la autoridad judicial, como recordó el Tribunal Supremo, ya que existe el derecho a recurrir y a solicitar la tutela judicial", explicó Cantera en declaraciones a Europa Press.

En la rueda de prensa de este viernes posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Celaá ha asegurado que no cree que el Gobierno "tenga ningún problema para publicar" la carta que Pietro Parolin escribió a la vicepresidenta.

"No lo conozco (si hay problema), al menos no tengo esa sensación", ha agregado, preguntada sobre la decisión de no publicar íntegra esa misiva. Solicitada la misiva al Ejecutivo tras la rueda de prensa de Celaá, ésta no ha sido facilitada.