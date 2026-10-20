El viaje del Papa a España costó 29,3 millones de euros y tuvo un impacto de casi 140 millones, según un estudio

Archivo - El Papa León XIV durante su viaje a España. - Pool Moncloa/Rubén Somonte - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viaje del Papa León XIV a España, que tuvo lugar del 6 al 12 de junio de 2026, costó 29,3 millones de euros y tuvo un impacto económico de 139,48 millones de euros, según el estudio encargado por la Iglesia española a la consultora EY.

Los datos han sido presentados este martes, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), por el coordinador general adjunto de la visita, Fernando Giménez Barriocanal; el delegado de Economía del Arzobispado de Madrid y miembro de la Comisión Ejecutiva del Viaje, José María Albalad; y la socia responsable de Sector Público y de Financial Accounting Advisory Services de EY España, Chus Escobar.

En concreto, el informe revela que el gasto total de las entidades organizadoras fue de 29,3 millones de euros, de los cuales, el 55,6% corresponden al arzobispado de Madrid; el 15,7% al de Barcelona; el 8,9% al obispado de Canarias; el 9% al de Tenerife y un 10,8% a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Por su parte, en el capítulo de los ingresos, el 44,7%, casi la mitad, procedieron de empresas y entidades civiles; un 31%, de distintas entidades de la Iglesia; un 20% de las Administraciones Públicas y un 4,3% de colectas y donativos.

Sobre los donativos, Albalad ha destacado la colecta extraordinaria convocada el 12 de abril de 2026 por el arzobispo de Madrid, José Cobo, con la que se recaudó "un millón de euros".

"El viaje del Papa fue posible gracias a una ola de fe y generosidad que perdurará siempre", ha destacado Albalad, durante la rueda de prensa.