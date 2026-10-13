Virginia Bazán Gil, reelegida presidenta de la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT/IFTA) - RTVE

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora del Archivo de RTVE, Virgina Bazán Gil, ha sido reelegida presidenta de la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT/IFTA) por aclamación durante la Asamblea General celebrada este jueves en la Cinemateca Brasileira de São Paulo (Brasil).

Bazán Gil continuará al frente de la organización durante los próximos dos años, hasta 2028, según ha informado la corporación pública.

La reelección supone un respaldo a la labor desarrollada durante su primer mandato, iniciado en 2024, en el que la federación ha reforzado su proyección internacional, ampliado su red de miembros e impulsado nuevas iniciativas de cooperación entre instituciones dedicadas a la preservación y gestión del patrimonio audiovisual.

En estos dos años, FIAT/IFTA ha incorporado 33 nuevos miembros y ha impulsado una intensa actividad internacional a través de publicaciones, seminarios y otros espacios de intercambio profesional.

A ello se suma la celebración de dos conferencias mundiales, en Roma (2025) y São Paulo (2026). Estas iniciativas han contribuido a fortalecer la comunidad internacional de archivos audiovisuales, promover el intercambio de conocimientos y experiencias y abordar de manera colectiva los principales desafíos del sector.

Entre los avances de este periodo destaca también el acuerdo de colaboración con Public Media Alliance (PMA), organización internacional que agrupa a medios de comunicación de servicio público, así como el fortalecimiento de las relaciones de FIAT/IFTA con instituciones y profesionales de América Latina.

Fundada en 1977, la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT/IFTA) es una organización internacional de referencia para los profesionales de archivos audiovisuales.

Agrupa a más de 150 miembros de más de 40 países, entre los que se encuentran radiotelevisiones, archivos nacionales y regionales, instituciones culturales y empresas especializadas.

A través de sus conferencias mundiales, seminarios, comisiones profesionales y proyectos de cooperación, FIAT/IFTA promueve el intercambio de conocimientos, la innovación y las buenas prácticas en preservación, gestión y acceso al patrimonio audiovisual.