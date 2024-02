Vodafone TV amplía sus contenidos para bares con fútbol, Fórmula 1 y Moto GP

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España ha relanzado el paquete de televisión destinado a bares, cafeterías y restaurantes a través de su servicio 'Vodafone TV Bares', que incluirá contenidos sobre fútbol, Fórmula 1 y Moto GP, ha informado la compañía en un comunicado.

El servicio 'Vodafone TV Bares' incluye los eventos deportivos más importantes para la temporada 2023-2024, entre los que se encuentran todos los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, todos los encuentros de la UEFA Champions League y de la Europa League, el Campeonato Mundial de Motociclismo Moto GP y el de Fórmula 1.

'Vodafone TV Bares' está disponible para clientes y nuevos clientes, que pueden disfrutarlo desde 260 euros al mes.

Como parte de la promoción de lanzamiento, las cien primeras altas se llevarán 150 euros a través de la plataforma HalCash, que podrán retirar desde cualquier cajero con el SMS que previamente habrán recibido.

Por otro lado, Vodafone TV informó esta semana de que va a incorporar el canal a la carta 'OneToro TV', que estará disponible en el dial 258 a partir del 8 de febrero. El nuevo canal incluye las retransmisiones en directo de las ferias y festejos taurinos más significativos de Europa y América, además de programas con documentales, reportajes, entrevistas y debates relacionados con el mundo taurino.

'OneToro TV' es un canal de suscripción y para poder disfrutarlo es necesario tener contratado previamente Vodafone TV. 'OneToro TV' ha lanzado una promoción de lanzamiento en Vodafone ofreciendo el primer mes sin coste a los clientes que lo contraten antes del 29 de febrero.

Según ha informado la compañía, Vodafone TV cuenta con más 200.000 contenidos disponibles y es la única plataforma que integra HBO Max, Disney+, Prime Video, Filmin, Eurosport, AMC+, AXN Now, COSMO ON, FOXNOW, Warner TV Now, ATRESplayer Premium, Mitele, RTVE y Clan dentro de la misma experiencia.