Xnet propone legislar contra bulos y manipulación informativa y aboga por el etiquetado de la información

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma por los derechos digitales Xnet ha elaborado una serie de medidas con el objetivo de crear una legislación contra bulos y manipulación informativa offline y online y que proteja la libertad de expresión.

"La gran cuna de la manipulación informativa sin complejo actual son los Estados Unidos con la escuela Bannon. Todos los demás son imitadores", explica a Europa Press la fundadora de Xnet, Simona Levi, que considera que la situación actual en España hace necesario una legislación específica que limite la expansión de 'fake news' y bulos.

En este contexto, Levi señala que "el foco no debe ser la libertad de expresión sino la realidad". "Como explicamos en nuestro estudio '#FakeYou', todos los análisis apuntan a que no se ha de tocar la libertad de expresión porque no es el problema".

"El problema es la inversión, la industria que se ha creado para la viralización de contenido. Si seguimos el rastro de quien invierte en esto llegamos a los partidos y las instituciones", asegura.

En su opinión, "esto no es libertad de expresión, es negocio o mala praxis institucional". "Como tales se puede regular. Sin tocar los derechos fundamentales. Quien paga o ordena (des)información debe demostrar haber verificado el "producto" por el que paga. Este es nuestro enfoque", manifiesta.

Simona Levi avanza una de las medidas propuestas para esa posible nueva legislación. "Proponemos un etiquetado obligatorio a toda información institucional o que haya sido pagada para su difusión. Como con los alimentos. Los negocios se han de regular", explica.

Preguntada sobre qué responsabilidad tienen los ciudadanos a nivel individual en esta situación, Levi considera que "siendo que todo apunta a que no son los responsables de la desinformación sistémica, no se les puede considerar la fuente del problema".

"Me refiero a que no tienen las herramientas para verificar. No son ellos a los que hay que mirar. Si la mayoría de los bulos son fabricados por los grandes productores mencionados (partidos, instituciones y grandes inversores en comunicación), debemos primero parar este desmán (léase negocio o juego de poder), luego etiquetar la información pagada o institucional y solo entonces, cuando la gente tenga estas etiquetas que les permita verificar, podremos culparlos si no lo hacen", aclara.

Xnet ha trasladado su propuesta legislativa a los grupos parlamentarios del Congreso e intenta hacerla llegar al Ministro de Justicia. "De momento, solo Más País ha contestado y muy positivamente", asegura Levi.

Xnet detalla que la propuesta pasa por aplicar un enfoque 'follow-the-money' y "apuntar al negocio o a la dejadez de funciones institucionales" y no de juicio sobre los contenidos, es decir, "no interferir en la libertad de opinión, ni crear ministerios de la Verdad".

También propone actualizar y transformar en normativas los protocolos de verificación recogidos en los códigos deontológicos del periodismo. "No hablamos de verdad, sino de aplicar parámetros objetivos de verificación de la veracidad", subraya.

Extender y aplicar "de forma imperativa" las obligaciones de verificación del sector periodístico a otros sectores donde la circulación de información conlleven lucro o beneficios institucionales, incluidos partidos políticos, autoridades, gobiernos, corporaciones y otros informadores influyentes es otra de las medidas.

De este modo, aboga por aflorar esta aplicación obligatoria en forma de etiquetado. "Esto permite a cualquier persona la posibilidad de verificar la información, cosa que ahora se exige a la población sin ofrecerle ninguna herramienta para llevarla a cabo", aclara.

Finalmente, apuesta por actualizar otras normativas tangentes, eliminar el "sesgo tecnófobo" en las políticas e incorporar régimen sancionador efectivo.