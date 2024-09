Yolanda Díaz pide la dimisión del alcalde de Vita por "soltar barbaridades contra niñas y mujeres"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido la "dimisión" del alcalde de Vita (Ávila), del Partido Popular, Antonio Martín, tras aparecer en un vídeo cantando una canción diciendo "barbaridades contra niñas y mujeres".

"Un alcalde del PP que considera oportuno subirse a un escenario a soltar barbaridades contra niñas y mujeres no representa a nuestro país. No puede repetirse. No vale con la expulsión, tiene que dimitir", ha zanjado Díaz en un mensaje en la red social 'X'.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este lunes que su Ministerio estudiará "todas las medidas posibles" contra el alcalde por hacer apología de "la cultura de la violación" y de "las violencias contra la infancia".

Además, el Partido Popular de Ávila ha calificado de "inadmisible" la conducta del alcalde de la localidad abulense de Vita, y ha anunciado que abandonará el grupo municipal en dicho municipio.