Fallece un buzo tras ser rescatado en el Club Marítimo La Caleta de Cádiz

Actualizado 02/05/2009 17:27:57 CET

CÁDIZ, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un persona, cuya edad e identidad se desconocen por el momento, falleció hoy tras ser rescatado en la zona del Club Marítimo La Caleta de la capital gaditana, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio Coordinado de Emergencias del 112 en Andalucía.

De este modo, sobre las 13.15 horas recibieron un aviso alertando de que una persona que realizaba tareas de buceo se había sumergido hacía dos horas sin salía a flote, por lo que entendieron que tenía dificultades, dado que el oxígeno de la botella no es suficiente para tanto tiempo.

Asimismo, se dio aviso a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Salvamento Marítimo, además de sanitarios de Emergencias del 061, que sólo pudieron confirmar el fallecimiento de esta persona tras practicarle sin éxito las tareas de reanimación.

Por el momento no han trascendido las causas que pudieron rodear el suceso, pero todo apunta a que la víctima quedó enganchada con un cabo, lo que no le permitió salir a la superficie, provocando su muerte al no poder respirar.