Trapero señala injerencias de cargos de confianza en Mossos: "No pueden dirigir desde la sombra"

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, quien actualmente dirige la División de Evaluación de Servicios (DAS), ha criticado injerencias de cargos de confianza en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra: "No pueden dirigir desde la sombra".

Lo ha dicho este viernes durante su intervención en la Comisión de Estudio del Modelo Policial en el Parlament, en la que ha defendido que en el cuerpo no deben mandar "cargos de confianza ni personas que no están en la jerarquía", y dice que estas personas no pueden dar órdenes ni pretender darlas.

Así pues, Trapero ha defendido la jerarquía dentro de la policía catalana, y ha asegurado: "Una jerarquía malentendida puede ser un indeseable empoderamiento de la tecnocracia, al igual que algunas formas plurales de decisión pueden difuminar quien toma las decisiones e incluso puede ser una estrategia para traspasar límites y actuar allí donde no se tiene legitimidad. Eso sí, disfrazado de modernidad".

Respecto al modelo de orden público, ha manifestado que antes de hablar de ello se debe hablar del modelo policial, y que este modelo "tiene que ser coherente con la sociedad, asumiendo determinadas prácticas" para diferenciar el cuerpo de los Mossos de otros.

Asimismo, ha sostenido que una mala actuación policial "no tendría que ser reprochable a los responsables políticos, sino a los policiales", y ha asegurado que, tras cuestionarse el principio de transparencia en los Mossos, los policías son los primeros interesados en poner luz en la oscuridad, en sus palabras.

Tras su cese como número uno de la policía catalana, ha manifestado: "Intentaron apartarme de la estructura del cuerpo. A mí me querían poner a hacer informes como una especie de vividor, pero con mi persona esto no funciona. No han podido apartarme porque tengo mis derechos".

Después de aceptar dirigir la DAS, ha recordado que esta división nació con la voluntad de mejorar el servicio, con una estructura pensada para la mejora continua de la sociedad: "Creo que es de justicia reconocer que nació a la defensiva tras actuaciones polémicas".