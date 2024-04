El turista estadounidense, en camino de alcanzar un nuevo récord histórico en España

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

España recibió la visita de 337.062 turistas estadounidenses en enero y febrero de 2024, un 19% más que los 283.156 que llegaron a nuestro país en ese mismo periodo de 2019, lo que conduce a la posibilidad de alcanzar un nuevo récord de llegada de este tipo de viajero en nuestro país.

Con respecto a 2023, marca histórica actual del sector, llegaron un 23,7% más, ya que 272.313 viajeros del país norteamericano visitaron España el año pasado, según datos el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, uno de los factores a tener en cuenta para este 2024 es que nuestro país alcanzará las 24 rutas directas con Estados Unidos este año, la misma cifra de 2019, conectando directamente con 11 ciudades estadounidenses desde 5 ciudades españolas, tras la recuperación del trayecto estacional entre Dallas y Barcelona a partir del próximo mes de junio.

La posibilidad de alcanzar un nuevo récord de turistas estadounidenses se refuerza con las últimas encuestas de 'The State of the American Traveler', que constatan que existe un elevado nivel de optimismo en viajar, marcando un 7,9 sobre 10 en el último dato enero 2024, unido a que un 33% de los encuestados tiene intención de realizar viajes internacionales en 2024.

Además, Europa sigue siendo el primer destino transoceánico para los estadounidenses, con un 21,4% de cuota y 17,5 millones de viajeros teniendo en cuenta los datos referidos a los primeros diez meses de 2023, a pesar de que los viajes internacionales están limitados por la fuerte competencia del mercado doméstico y países limítrofes (México y Canadá).

En 2023, un total de 3,8 millones de visitantes de Estados Unidos llegaron a España, lo que supuso un aumento del 38,7% interanual y un 16,8% superior al mismo acumulado de 2019, cuando llegaron 3,3 millones.

Asimismo, los turistas estadounidenses incrementaron su gasto en España un 50% más el año pasado con respecto a 2022, alcanzando los 7.875 millones de euros. Con respecto a 2019, fue un 35,5% superior. Los gastos medios por persona y día ascendieron a 2.027 y 281 euros, respectivamente, mientras que la estancia media se situó en 7,2 noches.

ASÍ VIAJA EL TURISTA ESTADOUNIDENSE

Según datos de Turespaña en 2023, las principales actividades de los turistas estadounidenses que llegaron España fueron la visitas de ciudades (68%), seguida de las visitas culturales (62%), mientras que pernoctaron mayoritariamente en hoteles (77%) o en alojamientos de alquiler (11%) y fundamentalmente viajaron sin paquete turístico (81%).

En cuanto a los destinos más favoritos, los estadounidenses eligieron Cataluña (41%) y la Comunidad de Madrid (25%) principalmente para pasar sus vacaciones en España.

Por último, principalmente pertenecían a la clase media (52%) y contaban con estudios superiores (93%) y predominaron aquellos con edad comprendida entre 25 y 44 años (54,5%), situándose la edad media en 42,5 años, por debajo de la media de edad del total de turistas (44,1 años). A ello se une que fueron mayoría los que viajaron como su pareja (27%), seguidos de aquellos que lo hicieron solos (22%) o en familia (18%).