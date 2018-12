Baleares sanciona con 448.000 euros a Iberia por aplicar la cláusula 'no show'

Actualizado 10/12/2018 12:18:04 CET

EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo de Baleares ha sancionado a Iberia con 448.00 euros --la cifra más elevada que se ha impuesto desde Consumo-- por aplicar la cláusula 'no show', por la que si el pasajero no utiliza el trayecto de ida o de enlace, la compañía aérea cancela automáticamente el resto de trayectos dentro del mismo billete y, por tanto, el usuario los pierde "aunque los haya pagado".

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la consellera de Salud, Patricia Gómez, y el director general de Consumo, Francesc Dalmau, quien ha declarado que Iberia es "responsable de una infracción muy grave" y ha añadido que la sanción se ha impuesto teniendo en cuenta la "reiteración" y la "reincidencia" de la compañía.

En este sentido, Dalmau ha concretado que la compañía ya había cometido otras infracciones relacionadas con los derechos de los consumidores y, asimismo, había estado sancionada en los últimos tres años por la misma infracción y se la había multado con casi 60.000 euros.

En relación a este caso concreto, el director ha señalado que la resolución de Consumo parte de siete expedientes de reclamación mediante las que se inició la intervención del Servicio de Inspección y que, al rastrear la página web de la compañía Iberia, constataron que, en el apartado de condiciones generales del contrato aparecía la cláusula 'no show'.

Dicha cláusula vulnera una norma estatal --el Real Decreto legislativo 1/2007--, una de autonómica --la Ley 7/2014--, y además, ha estado declarada "recientemente como abusiva" por el Tribunal Supremo en la sentencia 631/2018.

En esta línea, la resolución de Consumo hace referencia a las sentencias previas sobre esta cláusula, como la del Juzgado Contencioso Administrativo número tres de Melilla en la que se dice que no se pueda alegar como justificación que "la compañía sufra un perjuicio por dejar un asiento libre que podría servir para otro pasajero".

Dalmau ha explicado, que "lo que pierde la compañía es el billete para otro pasajero y por tanto, la posibilidad de beneficiarse otra vez" con la venta de otro trayecto.

El director, asimismo, ha explicado que contra dicha resolución Iberia puede interponer un recurso de alzada "a lo largo de esta semana" ante la Conselleria de Salud.

OTRAS SANCIONES DE CONSUMO EN AEROLÍNEAS

Dalmau ha recordado que Consumo interpuso una sanción de 320.000 a Vueling por las cancelaciones del verano de 2016 y ha apuntado que, durante esta legislatura, se han interpuesto sanciones por más de un millón de euros a empresas del sector aéreo.

Asimismo, en cifras más generales, este año la Dirección General del Consumo ha registrado 1.586 reclamaciones relacionadas con el transporte aéreo --que, según Dalmau, "continua siendo uno de los más denunciados"--.

Por Islas, en Mallorca se han tramitado 1.115, en Menorca 249 y, finalmente en Ibiza se han recibido un total de 22.

Dalmau ha querido también reivindicar "la importancia de reclamar", ya que, a su parecer, dicha acción "beneficia a todos los consumidores y luchar es la única forma de erradicarlas".

Gómez, por su parte, ha apuntado que la defensa del consumidor es "uno de los objetivos prioritarios" de su conselleria y ha explicado que seguirán trabajando para "vigilar las prácticas abusivas y desleales".

La consellera también ha instado a los consumidores a presentar reclamaciones y que, a su juicio, no solo se debe hacer por los mismos usuarios sino también por "las empresas que lo hacen bien" y, en este sentido, ha aprovechado para felicitar a dichas aerolíneas que "han cambiando y ya no aplican cláusulas 'no show".

Por último, Gómez ha elogiado el trabajo "excelente" de los servicios jurídicos de su Conselleria que tramitan estas reclamaciones y el de Consumo.