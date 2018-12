Amazon renueva The Grand Tour y anuncia nuevos proyectos en solitario con Clarkson, Hammond y May

Actualizado 17/12/2018 10:42:10 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo 18 de enero, Prime Video estrenará la tercera temporada de The Grand Tour, serie que ha sido renovada por una cuarta entrega. Además, Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May y el productor Ejecutivo Andy Wilman han llegado a un acuerdo con Amazon para desarrollar series de televisión adicionales para Prime Video.

"The Grand Tour es un éxito en todo el mundo y es la favorita de los fans", dijo Jay Marine, vicepresidente de Prime Video. "Estamos encantados de que los chicos vuelvan para la cuarta temporada, para hacer más de The Grand Tour", celebró sobre la próxima entrega, en la que Clarkson, Hammond y May abandonan las tiendas de campaña y se adentran en nuevas aventuras por carretera.

Además, Amazon ha anunciado un acuerdo con los presentadores Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May y Andy Wilman para desarrollar nuevos programas de televisión con ellos en solitario, que llegarán próximamente a Prime Video.

"Estamos orgullosos de decir que Prime Video continuará siendo la casa de Jeremy, Richard y James", añadió Jay Marine sobre los futuros proyectos. "Han tenido nuevas y ambiciosas ideas que a los miembros de Prime les van a encantar; estamos ansiosos de traer más de Clarkson, Hammond y May a Prime Video en los próximos años".