Antena 3 presenta 'La valla': "Lo que en Europa es distópico, en el resto del mundo es una realidad"

Publicado 11/12/2019 15:17:21 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Antena 3 ha presentado 'La valla', la nueva serie de Daniel Écija que retrata una España distópica que, tras la Tercera Guerra Mundial, está gobernada de forma autoritaria y que sufre una brecha social absimal reflejada de forma tangible en una valla que separa Madrid en dos sectores. Y aunque la producción que llegará a Atresplayer Premium en enero de 2020 parte de la imaginación, el propio Écija advierte que la situación de la serie no se aleja tanto del mundo actual: "Lo que en Europa es distópico, en el resto del mundo es una realidad".

Durante la presentación de la serie en el marco del Festival MiM en Madrid, el creador explica que la realidad es más similar a la ficción de lo que parece. "Desgraciadamente, lo que en Europa es distópico, en el resto del mundo es una realidad", indica el guionista en relación al complejo marco social, político y económico del presente.

"Viajando, no hay que hacer grandes ejercicios de fantasía para ver desigualdad o deterioro", continúa, comparando la historia de 'La valla' y el terrible panorama que presenta con la actualidad. "Probablemente, el resto del mundo es mucho más desigual de lo que creemos en este oasis que es Europa", sentencia.

La serie, ambientada tras una hipotética Tercera Guerra Mundial, tiene lugar en una España futura con un férreo control sobre la población y los alimentos. Tras una gran crisis climática, la necesidad de racionar agua y alimentos fuerza a una potente reestructuración social y económica que se materializa en una muralla que separa Madrid en dos sectores: uno empobrecido y otro para las élites del nuevo Estado.

Entre los protagonistas de 'La valla', que llegará a Antena 3 a lo largo de 2020, está Laura, una decidida mujer a la que interpreta Olivia Molina. La intérprete advierte sobre el peligro de la situación actual, pues aunque la serie plantea "un posible escenario", "hay que estar atentos para que no suceda", al tiempo que destaca la importancia de "cuidar algo que ha costado tanto conseguir".

"Una distopía tiene que ver con el marco social y político en el que se inscribe, pero las consecuencias son imaginarias, son lejanas, y espero que lo sean", sentencia la actriz, secundada también por su compañero de reparto, Unax Ugalde. "Los gobiernos convulsos de hoy en día nos acercan mucho a la serie y lo que cuenta", apunta el intérprete.

LA "CATÁSTROFE ECOLÓGICA"

Por su parte, Molina explica que la "escasez de recursos naturales arrasa y reorganiza los países", ya que la sociedad presentada en la serie ha sido marcada por la "catástrofe ecológica" y "una Tercera Guerra Mundial". Para la actriz, la serie también recuerda la importancia de la acción individual: "Muchos actos pequeños causan grandes movimientos, grandes tomas de conciencia"

Por tanto, 'La valla' también destaca otras cuestiones de plena actualidad, como el asunto medioambiental. "La cumbre climática nos está haciendo la campaña", bromea Écija, que adelanta que la serie "se inspira en muchos clásicos" pero tiene "algún guiño al siglo XXI e incluso a lo que vendrá", haciendo alusión también a la importancia de la cuestión ecológica en la serie.

Algo que podría haber sido distinto en la serie, tal y como apuntó Sonia Martínez, directora de ficción de Atresmedia: "En las primeras charlas, había cosas que me parecía demasiado alejadas de la realidad, y que eso perjudicada la empatía con el espectador. Pero yo misma veía cosas que me hacían pensar: 'Esto no pasaba hace dos años, pero está pasando ahora'".

Junto a Molina y Ugalde, completan el reparto Ángela Molina, Abel Folk, Eleonora Wexler, Manu Fullola, Daniel Ibáñez, Laura Quirós, Juan Blanco, Belén Écija y Nicolás Illoro. 'La valla, creada por Daniel Écija, tiene en su equipo de guión están su creador junto a Inés París, Clara Botas, Robert Martín, Jorge Valdano, Veronik Silv,a Ángela Armero, Tatiana Rodríguez Arantxa Cuesta y David Muñoz.

La nueva ficción de Atresmedia, que tendrá trece capítulos de unos 50 minutos de duración dirigidos por David Molina, Oriol Ferrer, Luis Oliveros, Jesús Rodrigo y Lucas Gil, llegará a Atresplayer Premium en enero de 2020, y se emitirá en el prime time de Antena 3 después de su estreno en la plataforma de pago de la compañía.