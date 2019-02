Arranca Fama a bailar: Estos son los 15 concursantes

Actualizado 01/02/2019 13:46:29 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras cuatro intensos programas de casting, FAMA a bailar presenta a los quince alumnos de su escuela, que abre sus puertas este 1 de febrero. El alumno número 16, ganador o ganadora del casting online, se desvelará en la gala inaugural.

Además, a partir de las 21:00 horas de la noche, los seguidores del programa de #0 de Movistar disfrutarán en la primera gala de las actuaciones en directo de la cantante onubense Marta Soto y del dúo australiano-británico Monarchy, que estrena nuevo single y vídeo Back To The Start y anticipa así su tercer álbum de estudio, titulado MID:NIGHT. También el sábado y el domingo en directo, la escuela acogerá otras visitas musicales.

Estos son los quince concursantes de FAMA a bailar:

AGUSTINA FIZONA CAMARGO (AGUS)

Natural de Argentina, Agustina (21) empezó bailando danza moderna, funky. Con 13 años ya se formaba en danza clásica y flamenco. Ha estado en grupos de competición y tocado estilos como vogue, waking, hip hop y dance hall. Ha tomado clases de danza experimental. Entró en el conservatorio superior recibiendo clases durante tres años de técnica y danza contemporánea.

ALFONSO LÓPEZ GONZÁLEZ (FONSI)

Este madrileño de 22 años, empezó en danza clásica con 14 años en una academia. Con 16 años entró al Conservatorio Profesional de danza 'Mariemma' y estudió danza contemporánea y danza clásica. Tras tres años estuvo en el Instituto Teatre en Barcelona, donde hizo un año de danza clásica y contemporánea también.

ANTONIO LEÓN MORENO

Antonio (22), de Málaga, comenzó a bailar con 10 años danza urbana en una escuela llamada `The Flow', en concreto hip hop. Más adelante, cogió base de los tres estilos Old School: poping, locking y break. Ha viajado a convenciones de hip hop y siempre ha tenido grupo de competición. Ha sido profesor de `Soul Dance Center' y `Urban Dance Factory', miembro de `Colectivo Campay' y de la compañía `The primo's club', con los que ha creado piezas y ha viajado por diferentes festivales.

ARITZ GRAU SUEIRA

Entre los 8 y los 12 años, Artiz (27), natural de Valencia, bailaba acrobático. Dejó de bailar durante 9 años pero recuperó su inquietud por el baile a los 20 años. Se ha formado en: Los Ángeles, Japón, China, Londres.

Lleva 5 años viviendo en Shanghái, donde empezó a entrenarse de nuevo asistiendo e impartiendo clases. En China ha sido coreógrafo en el musical de `Fame' y en `World of Dance'.

ASIA ZONTA

La italiana Asia (20) comenzó a hacer ballet con 4 años. Posteriormente combinó el ballet con clases de danza moderna, un mix entre contemporáneo y clásico. Ha experimentado con todos los estilos urbanos: waacking, popping, dancahall. Con 18 años se centró mucho más en hip hop y freestyle.

CAROLINA BORREGUERO MAQUEDA (CARO)

Con seis años, esta sevillana de 25 años empezó en la danza tomando clases de ballet clásico. Más tarde, con ocho años, se formó en estilos urbanos, hip hop y popping, tocando la danza contemporánea y el jazz. Ha hecho giras con artistas, videoclips y es profesora regular en diversas escuelas en las que imparte workshops. Se ha formado en Nueva York, Londres, Ámsterdam.

EDUARDO IGNACIO FIZONA CAMARGO (NACHO)

En diciembre de 2016, Eduardo (18) empezó a estudiar danza contemporánea en `Fen Dansa', en Santa Pola. En septiembre del año siguiente, el argentino entró en la academia `Funkadelic', de Alicante. Forma parte de las compañías `Namaste', dirigida por Jorge Vidal, `Savage', de Alejandro Sánchez y `La Belle Epoque', de Jesús Romero. En 2018 ha hecho las pruebas para cuarto profesional de danza contemporánea.

ESTHER MORENO SUÁREZ

Esther (23) empezó a bailar con 13 años haciendo comercial en una escuela muy pequeñita de su barrio. Con 17 años se focaliza en la danza y recibe dos becas en `On Dance Studios'. La sevillana se formó en hip hop, house, comercial y danza contemporánea. También ha tocado jazz, clásico, dancehall.

HARY CRUANYES GARRELL

Apasionado del baile desde su infancia, Hary (21) descubrió sus cualidades en el hip hop. Al poco tiempo, ya participaba en grupos de competición en categorías de iniciación, que más tarde fueron evolucionando.

Aunque también se ha formado en contemporáneo y clásico, su fuerte es el freestyle, cosechando algún premio a nivel local en Barcelona.

IVÁN SANTANDER CURADO

Iván (21) empezó a bailar hip hop con seis años en una academia de su pueblo. Con siete años empezó en un grupo de competición y posteriormente tomó la rutina de, sin dejar el hip hop, sumar otros estilos. Natural de Tarragona, siempre ha querido ser coreógrafo.

JESÚS GÓMEZ MARTÍNEZ

Jesús (19) empezó con clases de ballet a los 8 años. Con 10 años se presentó al Conservatorio Profesional de Danza `Antonio Ruiz Soler' por parte de clásico. Tras seis años, el sevillano consiguió su título y entró en la Compañía Nacional `Innovation Dance', en Gibraltar. Actualmente se encuentra en la compañía mientras se forma en segundo año en el `Centro Andaluz de Danza*.

JESÚS LOBO MARTÍN (LOBO)

Este sevillano ha bailado desde pequeño. Jesús (26) fue becado con 13 años a nivel provincial en Sevilla. Se ha formado en ballet clásico, jazz, contemporáneo y funky. A los 18 años se marchó a Madrid para continuar formándose en hip hop y jazz funk. Su siguiente destino fue China, donde estuvo trabajando como bailarín y siguió tomando clases sueltas.

LOHITZUNE RODRÍGUEZ (LOHI)

Pese a tener vocación de bailarina desde su infancia, Lohitzune (22), natural de Bilbao, empezó a tomarlo más en serio con 13 años. Comenzó formándose en Madrid y Barcelona y, con 15 años, se marchó a tomar clases de hip hop, contemporáneo, ballet y jazz a Londres, Manchester, Italia y Polonia. Gracias a este aprendizaje se considera bastante versátil. Durante el 2018, tras finalizar su carrera de Enfermería, viajó a Londres para buscar oportunidades.

NADIA LLOPIS GARCÍA

Nadia (21) empezó a bailar flamenco con 5 años. A los 11 empezó con danza moderna, comercial y hip hop. Más tarde empezó con dance hall y twerk. La mayoría de la formación de esta sevillana ha sido en `On Dance Studio. También ha tocado ritmos latinos como salsa, bachata, chachachá o kizomba.

VALERIA JONES SUÁREZ

Valeria (21) dio sus primeros pasos en el mundo del baile con 4 años y a los 8 empezó con danza clásica en el Conservatorio de Danza de Málaga para hacer el grado medio. Después siguió en otra escuela en la que a día de hoy continúa formándose en danza clásica y Modern Theater, danza para musical, en el cual también recibe jazz y toques de contemporáneo. Tiene algo de hip hop, base de breakdance y pole dance.