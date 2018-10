AXN estrena 'Carter', con Jerry O'Connell y Sydney Poitier, sobre un actor que usa dramas de TV para resolver crímenes

Actualizado 16/08/2018 11:57:09 CET

AXN estrenará en España, el próximo martes 28 de agosto, la serie Carter, un drama sobre un actor de una serie de detectives de Hollywood que vuelve a su ciudad natal para ayudar a la policía a resolver crímenes y que estará protagonizada por Jerry O'Connell, en el papel de Harley Carter y Sydney Poitier-Heartsong, que dará vida a la inspectora de policía.

"Hemos visto a Agatha Christie, a Jessica Fletcher o a Angela Lansbury resolver crímenes pero ahora vamos a ver a un actor que utiliza los dramas de la televisión para resolver crímenes", ha señalado O'Connell en una entrevista con Europa Press.

Así, el actor ha definido a su personaje como "un pequeño chico de pueblo" en el que Hollywood "ha hecho mella". De vuelta a su pueblo natal, Bishop, el alcalde ve en Harley una potencial atracción turística para la ciudad mientras la policía le quiere ver lejos de cualquier escena del crimen.

"Harley piensa que allá donde va todo el mundo le admira a pesar de ser un actor fracasado. Es un personaje muy divertido, siempre con buenas intenciones pero que acabar arruinando todo lo que toca", ha apuntado el actor.

En este sentido, el actor ha destacado la proliferación de series de televisión en torno a acciones policíacas como Law&Order (Ley y Orden). "Te hacen creer que puedes ser un policía y que cualquiera puede resolver un crimen y eso es lo divertido de Carter que aplica este conocimiento televisivo de detectives a crímenes ficticios. Creo que los fans de dramas criminales de televisión lo van a disfrutar", ha asegurado.

No obstante, O'Connell ha resaltado los peligros de "creerse policías" y tratar de "resolver crímenes por su cuenta". "No hay que imitar a mi personaje en 'Carter', no sólo es una locura sino que es altamente ilegal", ha matizado.

Por su parte, Sydney Poitier-Heartsong, interpreta a Sam Shaw, la detective de policía de Bishop que es además, la mejor amiga de la infancia de Carter.

"Sam es la responsable, tiene una gran integridad y generalmente actúa según las reglas a favor del bien común, mientras que Harley es muy descuidado y siempre actúa antes de pensar, lo que les convierte en un gran equipo", ha explicado la actriz.

En este sentido, Poitier-Heartsong ha destacado la importancia de presentar en la serie al personaje de una mujer "real" no simplemente la "caricatura del poli duro", algo que, a su juicio, es relevante por ser algo "muy real en la era actual".

"Que las mujeres sean reconocidas como iguales a sus homólogos masculinos es muy importante y espero que Sam sirva para inspirar otros personajes de mujeres con poder o altos cargos sin caer en la trampa de representarlas sólo con la dimensión de que pueden ser tan duras como un hombre. Las mujeres somos duras pero nuestra vulnerabilidad también nos hace fuertes", ha subrayado.

El estreno del primer doble episodio de Carter se dará de manera simultánea en AXN y AXN White el próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas.