Boris Izaguirre presenta en La 1 'Prodigios': "Este programa es 'Despacito' a ritmo de Beethoven"

Actualizado 11/03/2019 13:23:24 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Saben leer partituras de Puccini, interpretar el aria Lascia ch'io pianga de Händel, el Ave María de Gounod o Lilac Fairy del ballet de La Bella Durmiente y tienen entre siete y dieciséis años. Así es el perfil de las veintisiete grandes promesas musicales que concursarán en 'Prodigios', el nuevo programa de La 1 que contará con Boris Izaguirre como maestro de ceremonias.

"Este programa es 'Despacito' [el hit de Luis Fonsi] a ritmo de Beethoven". A través de esta analogía, el presentador define un espacio que acerca al espectador tres disciplinas clásicas (la danza, la lírica y el canto) sin perder de vista ese "sentido de tensión y de entretenimiento" que debe acompañar a un formato de la pequeña pantalla. "Me gustaría que alejáramos todos esos prejuicios que sentimos hacia la diferencia que puede haber entre la música clásica y lo que significa la televisión", sostiene Izaguirre.

"Lo mejor de la cultura es que la educación es lo único que te hace distinto. Es lo único que te hace líder. Es lo único que te hace bueno, de verdad. Creo que ese es uno de los grandes mensajes de este programa", señala el periodista, hijo de una bailarina y un crítico de cine, sobre el escenario del Teatro Monumental, donde se presentó el nuevo talent de TVE.

Izaguirre estará acompañado por Paula Prendes. La periodista recibirá a los concursantes y a sus familiares antes y después de las actuaciones. "Es sorprendente su humildad teniendo ese talentazo y la poca competitividad que hay entre ellos", destaca de los jóvenes artistas que también se atreverán con piezas más contemporáneas como I Dreamed a dream de 'Los Miserables' o Bohemian Rhapsody de Queen.

TRES GRANDES MAESTROS COMO JURADO

La soprano Ainhoa Arteta, el coreógrafo y bailarín Nacho Duato y el director de orquesta Andrés Salado componen el jurado de lujo que valorará las actuaciones. "No es un espectáculo más de niños haciendo televisión", señala la cantante lírica, "son los verdaderos embriones de lo que pueden ser y van a ser en el futuro los grandes músicos de este país".

Para Arteta, lo importante es poder "inculcar a través de estos niños el verdadero valor de la música y de la pasión de la vida". "Tenemos niños que son auténticas potencias en lo que son las artes y la cultura. El nivel cultural nos hace siempre más libres y mejores. Esto es lo que nos hacen ver los niños en el programa", sostiene.

El bailarín asegura que los participantes tienen la "sensibilidad de un artista" y espera que a los espectadores les "entre el gusanillo y se pongan más música en casa y vayan más al teatro". "Es importantísimo que haya más ayudas por parte de las instituciones públicas", reivindica el valenciano. "Por mucho talento que tengas, si no tienes dinero no puedes ir a estudiar, no puedes viajar y no puedes aprender más. Eso es algo que el Ministerio de Cultura tiene que tener muy en cuenta".

El benjamín del jurado es Andrés Salado, uno de los directores de orquesta españoles más sobresalientes de su generación. Agradece "la posibilidad de que la televisión pública en prime time pueda programar cultura". El director se muestra muy crítico con que "en los colegios estén desapareciendo las artes plásticas o la música". "El arte da sensibilidad, genera empatía e inteligencia emocional y lo estamos matando en la educación. Es dramático", afirma.

ASÍ FUNCIONA LA DINÁMICA DE 'PRODIGIOS'

El auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, un espacio que goza de una de las mejores acústicas de Europa, acogerá las cinco galas de 'Prodigios'. Los tres primeros programas serán clasificatorios y en ellos actuarán nueve candidatos por gala, tres de cada disciplina. El jurado elegirá a los tres mejores talentos de cada especialidad, que pasarán a la semifinal.

En la final, el jurado seleccionará al mejor en cada una de las tres disciplinas. Será el público del auditorio, a través del voto electrónico, el responsable de decidir quién es el joven que se convertirá en el 'Prodigio del año' y ganará un premio de 20.000 euros y un curso intensivo en el centro de alto rendimiento Musical de la Universidad Alfonso X El Sabio.

A 'Prodigios' asistirán grandes estrellas de la talla de Raphael, Pasión Vega, Pastora Soler y Luz Casal. Los artistas cantarán en directo acompañados de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Salvador Vázquez. La orquesta además interpretará, a modo de interludio, diversas bandas sonoras como la de 'Juego de Tronos', 'El Padrino', 'Indiana Jones', 'Misión Imposible' o 'Piratas del Caribe'.

La productora detrás del formato es Shine Iberia, que colabora con RTVE. Es responsable del prestigioso programa de cocina 'Master Chef' y sus diferentes versiones, así como el recién estrenado 'Hacer de comer', presentada por el chef Dani García.

'Prodigios' aún no tiene fecha de estreno.