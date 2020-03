Doble ración de Mark Ruffalo en 'I Know This Much Is True', la miniserie que llega a HBO el 28 de abril

Mark Ruffalo en 'I Know This Much Is True'

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

HBO estrena, el 28 de abril, 'I Know This Much Is True', una miniserie dirigida por Derek Cianfrance (Blue Valentine', 'Cruce de caminos') y protagonizada por Mark Ruffalo y la ganadora de un Oscar Melissa Leo.

La miniserie, de 6 episodios, se basa en el bestseller de Wally Lamb y narra la historia de dos hermanos gemelos indénticos, Dominick y Thomas Birdsey (Ruffalo), a lo largo del tiempo, en una historia familiar con toques de épica, traición, sacrificio y perdón.

Ambientada en la ciudad ficticia de Three Rivers, Connecticut, la serie muestra a los hermanos en diferentes etapas de sus vidas, comenzando en su presente a principios de la década de 1990 con los dos hermanos cercanos a la mediana edad, y alternando con los recuerdos de Dominick en su juventud e infancia.

Melissa Leo, ganadora del Oscar por 'The Fighter' interpreta a la madre de Dominick y Thomas. Junto a ella están Rosie O'Donnell como Lisa Sheffer, trabajadora social de la unidad dos en el Instituto Forense Hatch; Archie Panjabi como el Dr. Patel, el psicólogo de Thomas; Imogen Poots como Joy Hanks, la novia de Dominick; John Procaccino como Ray Birdsey, el padrastro de Dominick y Thomas o Rob Huebel como Leo, el mejor amigo de Dominick.

El reparto de 'I Know This Much Is True' lo completan Philip Ettinger, Aisling Franciosi, Michael Greyeyes, Guillermo Díaz, Marcello Fonte, Bruce Greenwood, Brian Goodman, Juliette Lewis y Kathryn Hahn.

'I Know This Much Is True' es una producción de HBO con Derek Cianfrance, Ben Browning, Glen Basner, Mark Ruffalo, Gregg Fienberg, Lynette Howell Taylor, Wally Lamb y Anya Epstein como productores ejecutivos.