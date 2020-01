'El embarcadero' regresa a Movistar+ con una 2ª temporada "más oscura" y con "más thriller"

Publicado 16/01/2020 18:27:25 CET

Vuelve 'El embarcadero'. Movistar+ estrena este viernes la segunda y última temporada de la ficción producida por Vancouver Media y Atresmedia Studios. Una continuación en la que habrá "más thriller" y tendrá "un tono más oscuro", según adelantan sus protagonistas.

"Todo va a expandirse, como si hubiera caído una bomba nuclear y todo lo establecido haya explotado", asegura Esther Martínez Lobato, co-creadora de la serie, que en una entrevista concedida a Europa Press destaca que la serie plantea la pregunta de "hasta qué punto puede domesticarse" el carácter fiero de sus personajes.

Esta temporada final de 'El embarcadero' va a responder quién está detrás de la muerte de Óscar, el personaje interpretado por Álvaro Morte. "Esa pregunta hace que los nuevos episodios ganen en thriller. Todo lo que sembraron los primeros capítulos, la investigación que inicia Alejandra (Verónica Sánchez) con Conrado evolucionará y hará que mi personaje sienta algo más por la viuda de Óscar", explica Roberto Enríquez, que interpreta a Conrado.

'El embarcadero' plantea cuáles son los límites de las relaciones de pareja, hasta qué punto puede catalogarse una experiencia de poliamor o si, realmente, se trata de un triángulo amoroso entre diferentes personajes. "No sé hasta qué punto puede definirse como poliamor lo que siente Verónica, mi personaje, o si simplemente ha vivido triángulos amorosos. En lo esencial, ella estaba enamorada de Óscar, tenía una relación sentimental con él, un vínculo. Otra cosa era cómo llevaba su vida sexual, pero, si profundizamos, vemos que ella solo amaba a una persona", destaca Irene Arcos.

"La serie aborda el poliamor plateándolo en un supuesto que podría ocurrir, esto también puede aplicarse desde una perspectiva de triángulo amoroso, pero creo que de lo que habla fundamentalmente es de la libertad de poder amar a quien quieras y como quieras y no ponerte límites por prejuicios autoimpuestos", apunta Álvaro Morte, cuyo personaje vivía ese dilema de amar a dos mujeres a la vez.

MUJERES PODEROSAS Y CENTRALES

Un aspecto que ha destacado de 'El embarcadero' es que, aunque el desencadenante de la trama haya sido la muerte del personaje de Álvaro Morte, los personajes centrales son los femeninos, provocando que toda la historia gire en torno a sus emociones, algo inusual en la producción española y que significa un cambio de percepción a la hora de mostrar en la ficción a mujeres.

"Creo que llevamos varias producciones donde esto está cambiando. Está habiendo series que son pioneras en mostrar protagonistas femeninas con aristas, con matices, que no están al servicio de los hombres, que son las que mueven la acción, mujeres que tienen su propio ecosistema y no están supeditada a uno masculino que las define, está viéndose no solo con 'El embarcadero', sino también en 'Vis a vis' o 'La casa de papel', con personajes femeninos poderosos", destaca Arcos, cuyo personaje es símbolo de libertad en la ficción.

En eso está de acuerdo Jesús Colmenar, director y productor ejecutivo de 'El embarcadero'. "Está habiendo un cambio, las mujeres empiezan a tener el peso en la ficción que deberían haber tenido siempre, los personajes femeninos son igual de complejos y profundos que los masculinos, incluso me atrevería a decir que lo son más, Nosotros siempre hemos buscado crear ficciones con protagonistas femeninas fuertes, nos interesa ese enfoque distinto, la otra mirada", comenta.

"Está cambiando la narrativa, ahora hay más personajes femeninos poderosos pero, creo que lo más importante es que está cambiando la percepción del público, la narrativa del espectador, que es capaz de sentir la historia tanto si es contada por un hombre como si es contada por una mujer, eso es lo importante", recalca Martínez Lobato.

CONFLICTO ENTRE LO RACIONAL Y LO PASIONAL

Otro de los aspectos de 'El embarcadero' es su planteamiento entre lo racional y lo animal, con unos protagonistas que viven varios conflictos internos sobre lo que su mente les dice y lo que desean sus impulsos. "Es de lo que trata la serie, de la lucha entre el juicio y la pasión. En esta temporada vamos a ver hasta dónde llegan los límites de la libertad, de las consecuencias de dejar suelto el lado salvaje, de cómo puede consumirte y devorarte, de que todo tiene consecuencias", declara Colmenar.

"Habla mucho de la domesticación, de cómo un personaje vive enjaulado por la vida en la ciudad, la cabeza, la razón, las buenas costumbres y otro viven en medio del campo, libre de prejuicios. Probablemente todos tengamos una parte de ambos, la pregunta es si puedes domesticar a una fiera o qué pasa si la suelta y lo que hace con su lado salvaje", comenta Martínez Lobato.

"Creo que todos tenemos esa lucha interna, en mayor o menor medida y uno de los aciertos que ha tenido 'El embarcadero' es que el público que lo ha visto se ha planteado esa pregunta", manifiesta Irene Arcos. "Contamos una historia pequeña, de una pareja o de dos y si mucha gente se ha sentido identificada con nuestros personajes, es que hemos hecho algo bien", añade Verónica Sánchez, que interpreta a Alejandra en la serie.

LAS SERIES ESPAÑOLAS ROMPEN FRONTERAS

'El embarcadero' es una serie de los creadores de 'La casa de papel', respecto a que ahora las series españolas hayan sabido captar la atención del público internacional, especialmente del hispanoamericano, todos los actores coinciden en que ha sido gracias a la irrupción de las plataformas.

"Han jugado un papel fundamental, nuestros productos traspasan fronteras y hay un concepto más global y eso se debe a las plataformas. Antes producías para un canal determinado, quizás los gustos de la cadena influían, luego podías venderlo pero costaba mucho, ahora se cuelga en uno de estos servicios y está abierto al mundo", declara Sánchez.

El misterio se apodera de las pasiones de la segunda temporada de 'El embarcadero', la ficción creada por Esther Martínez Lobato y Álex Pina para Movistar+ consta de ocho episodios, que estarán disponibles a partir de este viernes 17 de enero.