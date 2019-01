El estreno de La Sala y el regreso de 2 Dope Queens, los platos fuertes de HBO para febrero

Actualizado 29/01/2019 11:20:15 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

HBO ha presentado sus novedades para febrero. En el mes que entra el canal de pago estrenará la temporada completa de La Sala, serie policial española protagonizada por Francesc Orella y Goya Toledo. Febrero también será el mes del regreso de 2 Dope Queens, la serie de especiales conducidos por Jessica Williams y Phoebe Robinson.

La Sala, dirigida por Manuel Sanabria y César Arriero, sigue los pasos del inspector especializado en interrogatorios Yago Costa, quien asesina a su jefe y amigo Luis Corbalán en la comisaría donde trabaja. Unos meses después, Yago recibe la visita en prisión de una periodista, que quiere hacerle una serie de entrevistas para averiguar los motivos reales que le llevaron a cometer el crimen. La serie llega a HBO el 1 de febrero.

Ya el 9 de febrero regresan Jessica Williams y Phoebe Robinson con cuatro especiales de una hora de duración. Los invitados de esta entrega incluyen personalidades como la oscarizada Lupita Nyong'o o Daniel Radcliffe.

El 18 de febrero será el turno del estreno de la sexta temporada de la cuatro veces premiada al Emmy Last week tonight with John Oliver. Pero antes verá la luz, el 2 de febrero, el quinto episodio de Into the Dark, dirigido por Daniel Stamm, responsable de El último exorcismo.

En la categoría cinematográfica, la saga completa de Harry Potter llega a HBO el 1 de febrero. Su precuela Animales fantásticos y donde encontrarlos ya está disponible en el servicio. Además, el 3 de febrero será el turno de South Park: más grande, más largo, sin cortes, el irreverente musical con los personajes de la serie de televisión creada por Trey Parker y Matt Stone.

El 24 de febrero llega O.G., una película original de HBO protagonizada por Jeffrey Wright y complementada por el documental It's a hard truth, ain't it, dirigido por trece reclusos que estudian cine en la prisión de máxima seguridad de Pendleton.

El canal también incorporará los documentales United Skates el 19 de febrero y Song of Parkland, que relata la dedicación de la profesora Melody Herzfeld y sus estudiantes de teatro tras vivir en primera persona un tiroteo en su instituto y que se estrena el 8 de febrero.

Y para los más pequeños de la casa, el primer día del mes llegan la series completas de H2O y El libro de la selva. Además, el próximo 9 de febrero se estrena Batman: la Lego película.