Eterna y terrorífica Navidad en el tráiler de NOS4A2 (Nosferatu), la nueva serie de AMC

Actualizado 07/03/2019 16:10:34 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

AMC presenta el primer tráiler de su nueva ficción de terror NOS4A2 (Nosferatu). Protagonizada por Zachary Quinto ('Star Trek') y Ashleigh Cummings ('The Goldfinch'). Charlie Manx (interpretado por Quinto) es el aterrador e inquietante personaje que presenta el teaser estrenado por AMC. Un peligroso inmortal que se alimenta de las almas de los niños, y deja los restos en un navideño pueblo ficticio llamado Christmasland.

El tráiler muestra esta pequeña villa, donde eternamente es Navidad y la infelicidad está considerada delito, producto de la imaginación del seductor Manx. Toda su macabra rutina se verá amenazada por Vic McQueen (interpretada por Cummings). Ella es una joven artista con una alta creatividad, que sueña continuamente con Manx y con diferentes escenarios, intuyendo está involucrado "en algo muy malo".

La timidez de Vic se compensa con esta peculiar habilidad para rescatar a las siguientes víctimas de la temible Manx y adelantarse a sus movimientos. Con tenacidad y valentía, no pierde la cabeza e intenta no caer en las garras del asesino al que persigue. Un espectro que no se dejará cazar tan fácilmente.

El reparto también incluye a Olafur Darri Olafsson ('Lady Dynamite') como Bing Partridge; Virginia Kull ('The Looming Tower') como Linda McQueen; Ebon Moss-Bachrach ('The Punisher') como Chris McQueen; y Jahkara Smith en la piel de Maggie Leigh. La serie está creada por Jami O'Brien ('Fear The Walking Dead'), y contará con los productores ejecutivos Lauren Corrao y Joe Hill.

NOS4A2 (Nosferatu) se estrenará en AMC durante el verano de 2019.