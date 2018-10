Eva González: "Si antes te gustaba La Voz, ahora te va a encantar"

Actualizado 18/10/2018 15:27:28 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva etapa de 'La Voz' en Atresmedia "va a ser la bomba". Así lo asegura Eva González, flamante presentadora del talent musical en Antena 3 que abandona el confort de 'MasterChef', programa que había presentado durante seis años y 15 ediciones con gran éxito, para embarcarse en una nueva aventura que afronta con entusiasmo y toneladas de "ilusión". "Si antes te gustaba 'La Voz', ahora te va a encantar", sentencia.

González, cuyo fichaje se anunció de forma oficial anoche en El Hormiguero, afirma en una entrevista a Europa Press que no estaba "buscando un cambio" y asegura que no dijo sí inmediatamente a la oferta para conducir las tres versiones ('La Voz', 'La Voz Junior' y 'La Voz Senior') del nuevo formato estrella del grupo Atresmedia.

"Estuve madurándolo y pensándolo durante unos días", recuerda la modelo y presentadora sevillana que reconoce que "no fue una decisión fácil". "Era dejar un programa de mucho éxito como era 'MasterChef' para ir a otro programa, que esperemos que también sea de mucho éxito... y me dejé llevar por los sentimientos, por la ilusión que me hace presentar este programa", apunta.

Y el factor decisivo para decir sí y cambiar las cocinas de 'Masterchef' por los sillones de 'La Voz', dejando atrás a unos compañeros y un equipo que durante años se habían convertido en "toda una familia", fue la música. "Me encanta la música. He tenido durante 10 años un programa en Canal Sur que era 'Se llama copla' en el que me divertía mucho y me lo pasaba muy bien", apunta González que en al frente de 'La Voz' espera poder transmitir al público esa pasión.

"La música para mí provoca muchos sentimientos, me hace vibrar y me emociona. Y ya tenía ganas de volver a hacer algo de música", insiste la presentadora que confiesa que lo "único" la hizo dudar realmente antes de decidir cambiar de aires fue "el factor personal". Y es que lo más difícil fue dejar atrás a todo el equipo de 'MasterChef' "porque profesionalmente -dice- lo tenía muy claro". "Veía La Voz en la tele y decía: '¡Qué pedazo de programa para un presentador!'", recuerda.

TRES MODALIDADES, UN NUEVO ESCENARIO

En su nueva casa, adelanta González, 'La Voz' "va a contar con varios cambios importantes" que aún no puede desvelar pero de los que "algo" ya le han adelantado desde Atresmedia. Cambios que comienzan por un nuevo escenario, ubicado en el teatro de la cadena en el que ya grabaron programas míticos de la casa como 'Sorpresa, Sorpresa'. "He llegado aquí, he visto ese pedazo de plató... y le aseguro al público que van a alucinar", promete.

Pero más allá de novedades puntuales, la esencia del programa será la misma ya que, apostilla, "'La Voz' es uno de los grandes formatos de la televisión mundial". Y esa no es otra que contar "la voz y la música en directo". Un reto, el del directo, al que también se enfrenta ella como presentadora y que lejos de suponer una traba, dice, le "apetece".

"Un programa en directo me apetece mucho, mucho. Pueden pasar muchas cosas: equivocarme, no equivocarme, que los 'coaches' digan las cosas que cada uno sienten...", dice González que asegura enfrentarse a las tres versiones del talent con la misma ilusión. "'La Voz' normal, la de adultos, supone tener la oportunidad de abrir el camino a alguien para cumplir su sueño. Y luego estar con los niños me gusta mucho. Me encanta jugar con ellos, porque ellos vienen a jugar a ser cantantes", señala la sevillana que ya tiene experiencia con los más pequeños en las versiones junior de 'MasterChef'.

Lo que será una novedad, tanto para González como para el público español, será 'La Voz Senior', enfocada a participantes mayores de 60 años. "Me llama mucho la atención porque supone que personas que están en el ocaso de su vida tienen la oportunidad de cumplir un sueño que siempre han tenido y de cantar en un escenario como el de 'La Voz'", apunta González con entusiasmo antes de asegurar que "detrás de esas vidas hay unas historias preciosas que me apetece mucho contar".