Ferreras presenta 'Estrecho': Las nuevas generaciones de traficantes están "obsesionadas" con los narcos de las series

Actualizado 30/11/2018 15:07:13 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una gran brecha socio-económica divide dos universos que están a tan solo 14 kilómetros de distancia: España y Marruecos. El narcotráfico es una compleja realidad del Estrecho de Gibraltar que Antonio García Ferreras busca reflejar en Estrecho, serie documental que muestra la cadena completa del tráfico de drogas y, también, el incremento de acciones violentas en este tipo de operaciones. "Las nuevas generaciones están obsesionados con las series de Netflix" y el "plata o plomo" de fenómenos como Narcos, asegura el veterano periodista.

"Hemos querido reflejar la cadena completa del narcotráfico, desde la plantación de la marihuana o el hachís en una montaña perdida del interior de Marruecos, hasta las 'guarderías' donde hay miles de kilos a la espera de que alguien se los lleve a toda velocidad a Amsterdam, Londres o París", explica Ferreras, quien entrevistará al jefe de una de las organizaciones de narcos que operan en la costa andaluza.

Estrecho, dirigida por Ana Pastor y Marias Recarte y que laSexta estrenará en dos emisiones el lunes 3 y el martes 4 de diciembre, también presentará el testimonio de un 'tumbador', un hombre armado que se dedica a robar la mercancía a los narcos; de porteadores, que llevan la droga en su cuerpo; o de los pilotos que la transportan por el mar.

El programa contará con las declaraciones del actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y, además, pondrá el foco en el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Yo he descubierto héroes en el Estrecho", asegura el periodista, "hay un Guardia Civil que conduce una goma por 1.500 euros al mes persiguiendo a un piloto espectacular de una red de narcos en una 'narcolancha' que cobra quince o veinte veces más por descarga".

Estrecho, producido por Newtral y 93 metros, también refleja la otra cara de la moneda: La corrupción dentro de la policía. "La gran mayoría de los policías se dejan la vida por un sueldo de mierda luchando contra el narco, pero luego hay gente que cae en la tentación", admite Ferreras.

NUEVAS GENERACIONES DE NARCOS

Ferreras advierte que "hay un cambio de cultura" en el mundo del narcotráfico. "En el narco hay un código que es: 'Voy a pasar todo el hachís que pueda, pero si la Guardia Civil me pilla no me enfrento a ella'", explica el presentador. "Pero la tradición ha empezado a cambiar y las nuevas generaciones están obsesionados con las series de Netflix", subraya. "Dicen: 'Si me paran, yo hago mi descarga al estilo Pablo Escobar o Chapó Guzman. Plata o plomo'", apunta haciendo referencia a la exitosa ficción Narcos de la plataforma de streaming.

El periodista considera que el único arma que puede afrontar este reto es la educación. La lucha contra el narco es una de las principales preocupaciones de los vecinos de la zona que también tienen voz en Estrecho a través del testimonio de líderes sociales como Paco Mena y José Chamizo, quien sentencia: "Si no hacemos algo ya, se nos va de las manos".