Frank Cuesta vuelve a DMAX para abordar el tema de la caza, "necesaria en muchísimas ocasiones": "Aunque me duela"

Frank Cuesta vuelve este domingo 7 de abril a DMAX (21.30 horas) con una nueva temporada de 'Wild Frank' para abordar el polémico tema de la caza en España. "No me gusta la caza ni voy a disparar nunca a un animal a no ser que tenga que comer y sea necesario", ha asegurado el presentador.

Sin embargo, en el acto de presentación de la nueva serie, Frank Cuesta se ha preguntado qué sufre más. "¿Un animal al que le pegas un tiro, que no sabe, está en el campo, lo acosas y le pegas un tiro o un animal que lo metes en un camión, va de camino a un matadero, empieza a oler la sangre, escucha lo que sea, le pones un eléctrico y a veces no funciona? ¿Qué es peor?", ha planteado.

'Wild Frank Caza' (Molinos de Papel) cuenta con tres episodios dedicados a todo el universo de la caza en España, recogiendo los distintos puntos de vista tanto de los defensores como de los detractores; y otros tres programas especiales que tratarán sobre los galgos, los lobos y los perros peligrosos. Frank Cuesta defiende la necesidad de contar las distintas perspectivas que envuelven a la caza.

"Es muy importante que se vea este programa para que se vean ambas partes. Que se vea que hay garrulos cazadores, que se vea que hay perroflautas animalistas. Pero que también se vea que hay animalistas que entienden de la naturaleza y que quieren ayudar, y que hay cazadores que tienen respeto por la naturaleza y hacen lo que tienen que hacer", ha argumentado.

Para Frank Cuesta, en España se están formando "dos bandos, el urbano defensor de los animales; y el bando del campo, que entiende a los animales". "A mí me ha valido para ver que si ambos se pusieran juntos iría todo mucho mejor", ha manifestado el presentador, que ha confesado que para él la caza no es "ni emotivo ni duro de entender ni duro de plantear" porque, a su juicio, la caza es "necesaria en muchísimas ocasiones". "Aunque me duela", ha subrayado.

Asimismo, Cuesta ha asegurado que espera que esta serie "haga ver a la gente que en este mundo es tan importante la vida como la muerte, es tan importante el humano como los animales". "Nosotros estamos arriba del todo de eso que llamamos el medio ambiente", ha recalcado, al tiempo que ha apuntado que los animales "no tienen los mismos derechos que los humanos", pero estos últimos sí tienen una "responsabilidad grandísima para con la naturaleza y los animales".

Según ha indicado Frank Cuesta, esta serie de programas va a acercar al espectador a la realidad. "Nos estamos desbandando desde el mundo animalista o desde el mundo ecologista y parece que yo sé más que tú, tú no eres bueno. Él sabe más que el otro, él no es bueno. Y nos hemos desviado. La caza ha estado con nosotros desde que empezamos", ha recalcado.

CONCIENCIAR A LA GENTE JOVEN

De este modo, el presentador espera que los episodios ayuden a concienciar a la gente joven, a que haya más respeto y menos desconocimiento. "El campo no se puede gestionar desde las ciudades, igual que las ciudades no se pueden gestionar desde el campo. Hay que escuchar a la gente del campo mucho más y hay que entender que la caza es muerte, pero la muerte es parte de la vida", ha destacado.

Frank Cuesta ha avisado de que si los animales no tienen suficiente terreno y espacio para vivir, y comida, "muchas veces o son controlados cinegéticamente o va en detrimento de los propios animales porque vienen enfermedades y genéticamente se pueden hacer muchísimo más débiles de cara al futuro". "Yo sé que es muy polémico, que mucha gente nos va a poner a parir", ha vaticinado.

"Todos nosotros, estos días con las redes sociales, somos unos entendidos en todo pero no sabemos nada. Yo espero que la gente coja un concepto de: aunque estés en contra, mira a ver si es necesario", ha señalado Frank Cuesta, que cree que "en el 2019 la caza es necesaria". "Nos guste o no nos guste, y a mí no me gusta, pero es necesaria", ha insistido.

En este contexto, Frank Cuesta ha destacado que en España hay "un problema grande" y es que en la Administración "los que están controlando muchos temas no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo", mientras que científicos, estudiosos que dedican su vida a los animales "están peleándose en asociaciones y fundaciones. "No tendrían que estar ahí, tendrían que estar arriba", ha apostillado.

Preguntado sobre un posible ascenso del Pacma en la elecciones generales del próximo 28 de abril, Frank Cuesta ha respondido que este partido "tiene una cosa muy buena y es que hace mucha concienciación". Así, el presentador ha afirmado que si consigue algún escaño, "sería bueno para los animales" porque va a ayudar "bastante más" que cualquier otra formación política, aunque reconoce que es un partido que no le gusta. Además, ha zanjado que si le ofrecieran entrar en el Pacma, lo rechazaría porque no le interesa la política.

Durante la presentación de 'Wild Frank Caza' (Molinos de Papel), el director general de Discovery, Antonio Ruiz, ha afirmado que se trata de un proyecto que la cadena tenía "muchas ganas de realizar, después del gran éxito de 'Wild Frank Toros' que fue lo más visto en DMAX en año pasado". "Más allá de los grandes resultados que tuvo de audiencia, produjo al que estábamos buscando: mostrar una realidad que generase un debate y expusiese una realidad de una manera que no se venía haciendo", ha destacado.

En este sentido, Antonio Ruiz ha asegurado que con 'Wild Frank Caza' buscan el mismo objetivo. "Queremos mostrar una realidad que existe en nuestro país, que está de actualidad e incluso ha entrado en la escena política de nuestro país", ha indicado. Así, ha indicado que el proyecto se ha realizado con el espíritu de "no juzgar ninguna realidad" y que sean los espectadores quienes tengan su propia opinión.

Por su parten, la directora de Molinos de Papel, Carolina Cubillo, ha asegurado que la producción de 'Wild Frank Caza' está siendo "muy interesante". "Estamos conociendo qué es lo que está sucediendo en esa España rural, vacía de la que tanto se está hablando ahora mismo", ha señalado, para después reconocer que están teniendo "muchas dificultades para grabar" por la popularidad de Frank Cuesta en España. "La gente quiere verle, quiere hablar con él y hacerse fotos", ha remachado.