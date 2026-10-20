Gutiérrez Solís explora nuevas formas de narrativa en 'Los hilos del miedo': "Creativamente, la IA aún es muy flojita" - SONY PICTURES

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Los hilos del miedo', miniserie de relatos cortos de terror basada en las historias virales creadas por Salva Gutiérrez Solís, ya está disponible en Amazon Prime Video. Con un formato inusual, ocho capítulos cortos autoconclusivos de apenas cinco minutos de duración, esta nueva serie explora nuevas formas de narrativa en el género de terror en un entorno creativo marcado por la incertidumbre ante el parece que imparable avance de la IA.

"La inteligencia artificial está ahí y hay que saber utilizarla", ha afirmado Gutiérrez Solís en una entrevista concedida a Europa Press en la que asegura que, al menos a día de hoy, su capacidad como motor netramente creativo "es muy flojita".

En este sentido, considera que la IA puede servir como apoyo para proponer ideas, escenarios y posibilidades que contribuyan al desarrollo de una historia, aunque no para "confiarle un guion". "Yo no he escrito todavía un hilo con la inteligencia artificial y también te digo una cosa: una vez lo intenté y el resultado... Creativamente, todavía la inteligencia artificial es muy flojita", ha insistido Gutiérrez Solís.

En todo caso, el autor apuesta por no demonizar ni desconfiar en exceso, ya que la tecnología siempre acaba abriéndose camino y encontrando su sitio. "Es como el odio a las redes sociales", ha apuntado el escritor que defiende la importancia de aprender a utilizar estas herramientas de forma adecuada. "No tienes que odiarlas, simplemente tienes que utilizarlas bien o utilizarlas en tu beneficio o a tu interés, pero de una manera correcta, adecuada y con creatividad y demás", ha explicado.

'LOS HILOS DEL MEDIO': NUEVAS NARRATIVAS Y NUEVOS TALENTOS

En cuanto a 'Los hilos del miedo', la adaptación televisiva de sus relatos cortos de terror cotidiano, Gutiérrez Solís se muestra entusiasmado con las posibilidades que ofrece su innovador formato audiovisual y con las nuevas formas de consumo que permite. "Es que es lo bueno que tiene, y seguramente que veremos a gente en los metros, en los autobuses, en los trenes, con el móvil, porque se ha descargado el episodio y lo está viendo entre dos paradas", ha reflexionado.

El escritor también ha valorado positivamente el trabajo de la directora Mey Montero y la guionista Lucía Bussión a la hora de plasmar las historias, y ha destacado la calidad del resultado y la apuesta por nuevos talentos.

Con Alfred Hitchcock y Stephen King entre sus principales referentes, Gutiérrez Solís confía en que 'Los hilos del miedo' tenga una buena acogida en Prime Video y pueda contar con nuevas temporadas. "Resultados impecables, resultados de serie alta española, que no es otra serie que la veis y te quedas como: 'madre mía, te ha quedado esto un poco regular', pero no, esto lo ves en los planos, todo funciona", ha concluido.

'Los hilos del miedo' parte del episodio piloto 'El garaje', concebido inicialmente para su consumo en dispositivos móviles, que alcanzó 28,4 millones de visualizaciones, más de 262.000 "me gusta" y cerca de 300.000 interacciones en TikTok.