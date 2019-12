Javier Sierra se enfrenta a 'La prueba de la pirámide' en 'Otros mundos: el misterio de los faraones'

Publicado 20/12/2019 17:23:27 CET

El periodista y escritor Javier Sierra vuelve este domingo 22 de diciembre a #0 de Movistar+ con 'Otros Mundos: el misterio de los faraones'. La nueva entrega del programa llegará en forma de dos especiales sobre el Antiguo Egipto, mientras que el ganador de un premio planeta prepara nuevas temáticas para 2020.

Se trata, afirmó Sierra, de dos especiales que "ponen el acento en dos historias del Antiguo Egipto que no han tenido un desarrollo como este nunca en televisión". "Este tipo de enfoque y estas dos historias nunca se habían contado así", insiste durante la presentación del especial 'Otros Mundos' en IFEMA, donde se alberga la exposición 'Tutankhamon: la tuma y sus tesoros'.

En 1997, Sierra pasó una noche a solas en el vientre de la Gran Pirámide de Giza, la más antigua de las Siete Maravillas del Mundo, y la experiencia le cambió la vida. Ahora, repetirá esta hazaña junto a su equipo para 'La prueba de la pirámide', la primera de las dos entregas de 'Otros mundos' que, según, afirmó el propio Sierra, son dos partes "que se complementan muy bien". "Uno es más yin y el otro es yang, untos forman un microcosmos muy interesante".

Este episodio se adentra en la noche de 1799 que Napoleón pasó en la Gran Pirámide de Giza, siendo la primera vez que se permite rodar escenas dramatizadas en su interior. Acompañan a Sierra el historiador español Nacho Ares, el exministro de antigüedades de El Cairo Zahi Hawass y Felix Relats, miembro del Instituto Francés de Arqueología Oriental.

"Yo no pegué ojo, no dormí nunca en la pirámide", confiesa Sierra que recuerda cómo el peor momento fue cuando se cerró todo y tuvo "la impresión de me estaba disolviendo en la oscuridad". "Me sentí como un azucarillo en una taza de café negro difuminado en toda aquella negrura. Pensé que la muerte tenía que ser algo parecido a eso", relata.

En la segunda entrega, 'El enigma de Omm Seti', Javier Sierra llega a la ciudad de Abydos, en el Alto Egipto, para recrear los hechos que llevaron a la egiptóloga Dorothy Eady a creerse la reencarnación de una sacerdotisa de Isis. De nuevo con Nacho Ares y Zahi Hawass, este programa contará con los los testimonios de Ameer Kareer, comerciante y colaborador de Omm Seti (Dorothy Eady ) y del ex Inspector del Consejo Superior de Antigüedades Said Salama.

Estos dos especiales se emitirán los próximos domingos 22 y 29 de diciembre, a las 22:00 horas en #0 de Movistar+ (dial 7).