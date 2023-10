Jesse Armstrong (Succession): "Los poderosos creen que acumular poder y dinero es una manera de no pensar en la muerte"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El creador británico y showrunner de 'Succession', Jesse Armstrong, reconoce que se inspiró en algunos magnates para llevar a cabo la serie de HBO, como Rupert Murdoch o Donald Trump, sobre quienes afirma que debe ser "difícil" ser sus hijos porque "para ellos la sucesión es un tema clave".

"Los poderosos creen que la acumulación de poder y dinero puede ser una manera de no tener que pensar en la mortalidad", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo de su visita en Madrid por la décima edición del Serielizados Fest.

Armstrong ha destacado que la mortalidad es uno de los temas que más le interesan profesionalmente, lo que le ha llevado a darse cuenta de la "importancia" que tiene la sucesión. "Tu sucesor es la oportunidad de inmortalidad que tiene tu familia. Tu sangre continúa y es una forma de no morir, pero es importante porque es la persona que te 'lleva' a ti y tal vez se siente como si fuera esa persona quién te mate", ha señalado.

El creador británico admite que la "primera inspiración" de 'Succession' fue el empresario australiano Rupert Murdoch, expresidente de Fox y News Corp, aunque también en menor medida se fijó en los casos de Sumner Redstone, principal accionista de ViacomCBS, Robert Mercer, ex inversor principal de Cambridge Analytica, e incluso en la familia Disney.

"La primera inspiración fue Rupert Murdoch cuando yo escribí sobre los medios, pero también me inspiré en las similitudes entre Sumner Redstone y la familia Disney o en Robert Mercer. Todas estas personas tuvieron problemas en su propia sucesión", ha explicado.

Armstrong también precisa que la serie se ha inspirado igualemente en la figura del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. "También fue parte de la serie. Su presidencia fue un tema constante para nosotros y creo que pensar en cómo alguien como él logró ser presidente fue una de las razones por las que hicimos 'Succession', ha asegurado.

La serie cuenta con un total de cuatro temporadas que concluyeron el pasado mes de mayo. Un final que para Armstrong significó un "alivio" porque tenía "presión" por hacer cada episodio y cada temporada "bien". "Esa presión fue muy grande, así que no tener eso y poder estar viajando un poco, algo que no he podido hacer durante muchos años, es muy agradable", ha afirmado.

Sin embargo, añade que se siente "triste" por no ir a trabajar. "Especialmente por no ir a la sala de guionistas", apunta. Preguntado acerca de las buenas críticas que ha despertado la serie, el creador recalca que se siente "muy contento" por los fans con los que ha contado.

"Como creativo lo que quieres es conectar con el público. He ido a eventos con público en los que la gente me ha hecho preguntas muy pensadas e inteligentes. Quería hacer algo que hiciese pensar a la gente '¿Por qué esta persona hizo eso?' o '¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido?'", ha comentado.

HUELGA DE ACTORES Y GUIONISTAS

Después de una huelga de casi cinco meses, el pasado mes de octubre el sindicato de guionistas (Writers Guild of America) y los principales estudios de Hollywood llegaron a un acuerdo sobre salarios, derechos de transmisión, entre otros asuntos, según informó Los Angeles Times.

Sin embargo, el sindicato de actores todavía sigue en pie de guerra al no haber llegado a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Al respecto, Jesse Armstrong considera que las huelgas crean "fricción", pero celebra que la "unión" que ha habido entre los guionistas para llegar a un acuerdo. "Parece que el sindicato de guionistas ha obtenido buenos resultados para sus miembros, tanto en dinero, como en las salas de escritura, en Inteligencia Artificial, etc. Asi que fue una historia esperanzadora para la acción sindical", ha concluido.

SERIELIZADOS FEST

El creador británico se encuentra en España para participar en el 10º Festival Internacional de Series en el que también participan Berto Romero, Aina Clotet, Macarena García, Ana Rujas, Lola Dueñas, Aix Villagrán, Carles Porta, Íngrid García-Jonson, Leticia Dolera, Eva Ugarte, María Botto.

Jesse Armstrong ofrecerá una masterclass en la Sala Columnas de Círculo de Bellas Artes orientada a profesionales del sector, moderada por la cineasta ganadora del Goya Clara Roquet.

Jesse Armstrong ofrecerá una masterclass en la Sala Columnas de Círculo de Bellas Artes orientada a profesionales del sector, moderada por la cineasta ganadora del Goya Clara Roquet.