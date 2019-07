Jesús Vázquez presenta 'Me quedo contigo', el nuevo programa de citas de Telecinco

Publicado 11/07/2019 14:21:43 CET

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Me quedo contigo' es el nuevo formato de Telecinco, un programa de citas que llegará al prime time de la cadena este verano. El conductor del espacio será Jesús Vázquez, que ayudará a veinte chicas a encontrar el amor... a través del criterio de sus madres.

El programa adapta el dating show 'Take me out', un éxito internacional en más de treinta países, que cuenta con una innovación respecto al original: la inclusión de la figura materna. De hecho, las madres serán fundamentales en el desarrollo del espacio, pues serán ellas las que decidan si los candidatos son merecedores o no de una primera cita con sus retoños.

'Me quedo contigo' cuenta con veinte mujeres que serán asesoradas por sus respectivas madres, situadas tras un atril con un pulsador rojo. Los candidatos se presentarán, y las madres decidirán si les interesa o no pulsando el botón. Al final de su presentación, el candidato escogerá a dos madres de entre todas aquellas que no tengan su atril en rojo, pudiendo conocer a sus hijas y decidir con quién de ellas quiere tener una cita.

Mediaset produce este nuevo formato junto a Fremantle. 'Me quedo contigo' se inspira en el dating show 'Take me out', adaptado en más de treinta países, como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos