Katja Herbers protagoniza Evil en SyFy: "No creer en los milagros es un poco triste"

Publicado 09/01/2020 13:58:32 CET

LOS ÁNGELES, 9 Ene. (EUROPA PRESS- Raquel Laguna) -

La actriz Katja Herbers protagoniza la serie de televisión Evil, creada por Robert y Michelle King. El canal Syfy España estrena este thriller psicológico el lunes 13 de enero. La serie aborda incógnitas que se mueven entre lo sobrenatural y lo psicológico, y examina los orígenes del mal y la contraposición entre ciencia y fenómenos paranormales.

Europa Press entrevistó a Katja Herbers en Los Ángeles. En Evil, la actriz da vida a Kristen Bouchard, una psicóloga escéptica. Junto a un seminarista y un carpintero, Kristen investiga los archivos de misterios sin resolver de la Iglesia: supuestos milagros, posesiones demoniacas y otros fenómenos inexplicables. Su objetivo será evaluar si existe una explicación lógica o si estos hechos se deben realmente a causas sobrenaturales.

¿Por qué decidió hacer Evil?

Bueno, ante todo, me atrajo el guion. Creo que Robert y Michelle King son dos de los mejores guionistas de televisión de Estados Unidos. El guion del episodio piloto me pareció increíble. Y sentí que mi personaje era muy complejo, inteligente, diferente, extraño y divertido. Realmente quería interpretarla.

¿Qué le gusta de Kristen Bouchard, su personaje?

Me gusta que no tenga un minuto libre en el día. Ella siempre está ocupada. Si no está trabajando, tiene que cuidar a las niñas. Siento que es genial, porque siempre hay acción, siempre hay algo a lo que responder. Y creo que a ella realmente le gusta su trabajo y también ama a sus hijas.

¿Cuál ha sido su mayor desafío al hacer esta serie?

Creo que el mayor desafío es todo el trabajo que hacemos. Hacer una serie de televisión implica un gran trabajo, pero es muy divertido. Trabajamos mucho, pero me encanta. No tengo vida fuera del rodaje.

¿Y cómo describiría la relación de Kristen con su compañero, David Acosta?

Creo que a Kristen le gusta hablar con David. Ella piensa que él es muy diferente. Obviamente, él tiene una perspectiva muy diferente acerca de las cosas. Es un hombre religioso y ella respeta sus creencias. Su marido lleva fuera de casa tres meses, está escalando y tal vez a ella le gustaría la atención de un hombre en algún momento, pero David estudiando para ser sacerdote. Es agradable para ella ir a trabajar, porque le resulta interesante hablar con él y se siente un poco atraída por él, y hay algo de flirteo. Entonces veremos qué pasa con eso.

Kristen no cree en los fenómenos paranormales. ¿Y usted?

Bueno, no creo en las posesiones. Tiendo a pensar en ... la perspectiva de la ciencia, pero tampoco creo que la ciencia pueda explicarlo todo. Y mi personaje dice que la ciencia debería ser capaz de explicarlo todo, aunque todavía no hemos podido explicarlo todo. Pero también pienso que el mundo es muy complicado. Así que creo que existen algunas cosas sobrenaturales. Y creo que Kristen no es completamente escéptica, está abierta a las creencias de otras personas.

¿Cree en los milagros?

Sí. En el episodio piloto, veo a un sordo escuchar por primera vez. Los médicos crean un audífono y escucha por primera vez*, eso es un milagro. Yo diría que es un milagro. No creer en los milagros es un poco triste.

¿Cree que la fe ayuda a las personas a sobrellevar mejor los momentos difíciles?

Creo que sí. Yo misma medito a veces y eso me ayuda. Kristen, mi personaje, tiene una hija enferma. Su hija tiene un problema de corazón y podría morir antes de cumplir los 20 años. Y creo que lo que está diciendo es: "Me gustaría saber* si yo rezo todos los días y no hago nada más, ¿mi hija vivirá? Por supuesto, lo haría. No iría a trabajar. Nunca saldría con amigos, solamente iría a rezar. Pero no hay ninguna garantía. Esto no quiere decir que, si dedico toda mi vida a rezar, mi hija vivirá. Algunas personas rezan toda su vida y todavía les sucede cosas horribles". Ese es el argumento.

¿Tiene otros proyectos profesionales?

Hemos renovado Evil para una segunda temporada. Antes de empezar a filmarla, probablemente iré a Amsterdam. Soy de Holanda y así veré a mi familia. Y tal vez haga algo de teatro o una película.