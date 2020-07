Koldo Serra dirige 'Caminantes', una "vuelta a la esencia del terror" a través del Camino de Santiago

Imagen de Caminantes, la nueva serie de Orange TV - THE MEDIAPRO STUDIO

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Llega 'Caminantes', la apuesta por el terror de Orange TV, que se estrenará el 10 de julio. Una producción con la que su director, Koldo Serra, busca una "vuelta a las esencias" del género. Eso sí, aprovechando formas de narrar actuales, utilizando la técnica de "metraje encontrado" para crear una historia grabada a través de teléfonos móviles durante el Camino de Santiago. "Este el punto fuerte e innovador", declara el creador y guionista de la serie, José Antonio Pérez Ledo.

"Quería contar una historia a través de los móviles y esta idea confluyó con una historia de terror en el Camino de Santiago, algo que nunca se había hecho", explica Pérez Ledo, que apunta como inspiración también al fenómeno de "cómo la gente, cuando sucede algo violento, en lugar de ayudar a la víctima, de intervenir, lo que hace es, simplemente, grabar lo que ocurre".

"Surge ahí la cuestión, si tú eres al que le está pasando esa situación violenta, esa tragedia, ¿también lo grabarías?", agrega el creador en una rueda de prensa telemática con varios medios de comunicación. De hecho, debido a ese interrogante, "era necesario que los protagonistas fuesen jóvenes".

Aunque Pérez Ledo comenta que su intención "era escribir un guion limpio y sin referencias", hay varios momentos de la trama que evocan a clásicos del terror como 'El proyecto de la bruja de Blair' o 'Las colinas tienen ojos'. "Más que un homenaje, lo que hemos hecho es ir a la esencia del género. Estamos en un momento en el que el terror está cambiando", manifiesta Serra.

A diferencia de otras producciones de género, 'Caminantes' es una serie cuya duración oscila entre los 18 y los 20 minutos de duración cada episodio, algo que le acerca más a la estructura de producciones tan diferentes como son las sitcoms. "Concebimos la serie como si fuese un largometraje. Estuvimos rodando durante cinco semanas y por localizaciones, cuando lo habitual en series en rodas por capítulos", detalla Serra.

UN RODAJE "MUY FÍSICO"

El estilo de 'metraje encontrado' es lo que ha hecho que, para Serra, sea también una "vuelta a los orígenes". "Con este estilo de narración, el plano secuencia es obligatorio. Estoy hace que me acuerde de mis primeros trabajos", comenta, agregando que "lo más complicado" de rodar con móviles fue "crear la sensación de que era algo amateur". "Debía parecer que no había puesta en escena, que no había un equipo de 60 personas detrás", añade.

La serie, que consta de siete episodios, tuvo "un rodaje muy físico". "Al tener que rodar casi todo en planos secuencias, tuvimos que ensayar mucho con los actores", explica Serra, revelando que la idea original era que los propios protagonistas fueran los que grabaran con los móviles. "Finalmente me encargué yo, para que pudieran actuar sin estar pendiente de los encuadres", revela el director.

Los móviles han sido un eje fundamental incluso para la escritura del guion. "Cuando lo escribí, lo hice de forma poco ortodoxa, no estaba planteado como un guion cinematográfico, sino en tomas de móvil, dejé escrito claramente qué teléfono es el que está grabando, a quién le pertenece y quién lo usa, incluso cuando el móvil cambia de mano", detalla el guionista.

Sobre la posibilidad de hacer una segunda temporada, Pérez Ledo comenta que ya ha planeado tramas para una continuación. "La tengo ya diseñada, que vaya a hacerse no depende de mí, pero ganas hay", dice. 'Caminantes' es la primera ficción original de Orange TV, que produce junto con 100 Balas (The Mediapro Studio).