Leticia Dolera ('Noche de chicas') crítica la gestión de la Ley del 'solo sí es sí': "Se podía rectificar y no se hizo"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 25 de octubre, Disney+ estrena 'Noche de chicas', serie que relata la historia de un grupo de amigas que secuestra a tres hombres acusados de violación grupal a una mejor, y que fueron absueltos por falta de pruebas, para tomarse la justicia por su mano. Precisamente, en el último año numerosas personas condenadas por crímenes de índole sexual han visto rebajada su condena a causa de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la más conocida como Ley del 'sólo sí es sí', algo que han abordado las protagonistas de la ficción.

"Ya sabíamos que hay una mirada patriarcal por parte de los jueces, lo sabemos desde hace años. Lo que hay que hacer son leyes garantistas", ha criticado Leticia Dolera en una entrevista concedida a Europa Press en la que la actriz ha expresado su malestar con la falta de contundencia en la respuesta política ante el error de la ley. "Haces una ley que tiene cosas buenísimas pero que tiene una grieta por la que se cuela todo esto. Esa grieta se puede rectificar, pero no se hizo", resume Dolera, que cree que el enfoque adecuado debe estar en cuidar de las víctimas.

"Me sorprendió y me dolió esa actitud de ver quién sale más dignamente de aquí cuando en realidad las personas que nos tienen que preocupar son las víctimas", insiste la intérprete. "No son números, que es como se ha tratado desde la prensa, son personas que están en sus casas haciendo un proceso de sanación, de terapia", recuerda.

"He oído a gente decir que algún condenado iba a salir dentro de seis meses, que qué más da. No, perdona, hay una persona superando un proceso traumático y lo estáis gestionando como una lucha de egos", expone Dolera. "Luego está el otro debate de si el punitivismo es el camino. Evidentemente, sin la educación y la transformación cultural y social de fondo, el punitivismo por sí solo no transforma nada", sugiere, añadiendo de nuevo que, ante los efectos no esperados de la ley, se deben tomar decisiones para cambiarla.

Por su parte, María León, otra de las protagonistas de 'Noche de chicas', confía en que, con los diferentes retoques realizados, el futuro de la ley sea más positivo. "Hay intención de ir haciendo modificaciones. En el error, donde hay dificultad, hay aprendizaje", reflexiona. "Quiero pensar que no ha salido bien porque lo vamos a hacer mucho mejor", explica la actriz.

"En los cambios, en las luchas, tenemos el error y la equivocación, pero no tenemos que quedarnos en el suelo. Tienes que seguir levantándote y trabajando", continúa León. "Lo que pasa es que este es un error del que se avisó. Y por algún motivo... No lo entiendo. Yo como ciudadana pienso que hay juristas, feministas y toda esta gente que está formadísima para ello. ¿Y de repente pasa esto? No lo entiendo", insiste Dolera.

'Noche de chicas' toma como base casos muy sonados de los últimos años en España, como el de 'La Manada', la violación grupal de una joven de 18 años por parte de cinco hombres en julio de 2016 durante las fiestas de San Fermín. "Es una realidad, y hay que hablar de ella. Es necesario. La conciencia es algo que debemos tener todos. Y la conciencia sobre este tipo de comportamientos y anulaciones es algo que está bastante instalado pero que no lo tenemos en imágenes", comenta León sobre la serie.

"HAY DIPUTADOS QUE NIEGAN LA VIOLENCIA MACHISTA"

"Sobre todo porque hay una tradición de silenciar, de sentir vergüenza. Creo que es importante que se hable de esto abiertamente porque todas nos sentimos muy identificadas. Todas, de alguna manera, nos haya pasado más o menos, nos podemos sentir identificadas. Es importante empezar a hablar de esto sin ningún tipo de tapujo", se une la actriz Silvia Alonso.

"Hay diputados en el Congreso que dicen que no existe la violencia machista", señala Dolera al respecto de la realidad que representa la serie. "Todavía hay un camino por recorrer grandísimo. Aún no hemos cambiado el currículum educativo, que es algo que el feminismo lleva décadas pidiendo. Y no deja de sorprenderme que los grupos del Congreso no sean capaces de hacer un cambio en la educación", manifiesta.

"Parece que el feminismo sea algo de un colectivo. Y las mujeres somos la mitad de la población", sentencia la actriz. Junto a Dolera, León y Alonso, 'Noche de chicas' está protagonizada por Paula Usero y Aislinn Derbez. La serie, compuesta de un total de seis capítulos, se estrena en Disney+ el 25 de octubre.