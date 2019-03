Las 'Leyendas' del deporte español abren sus puertas a Quique Peinado en DMAX

Actualizado 04/03/2019 12:56:37 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 6 de marzo, a las 22:30 horas, llega 'Leyendas', la nueva serie de DMAX en la que emblemas del deporte español como Fernando Torres, Pau Gasol, Alberto Contador y Carolina Marín son los cuatro primeros protagonistas. Será el periodista Quique Peinado quien descubrirá la faceta más íntima y familiar de estas cuatro grandes figuras deportivas en su nuevo programa.

"Después de muchos años como periodista deportivo, sé lo difícil que es tener acceso total y durante varios días a deportistas de este nivel. Y si a mí, que me lo había preparado mucho, me ha sorprendido lo que me contaron, imagino que la gente que lo vea va a alucinar", asegura Peinado

A lo largo de estas cuatro entregas de una hora de duración cada una, el programa realiza un repaso a la carrera deportiva de estos héroes nacionales que brillan en todos los rincones del planeta, pero también un viaje al pasado, al presente y al futuro de su lado más personal y desconocido.

Fernando Torres, más conocido como 'El Niño', será el encargado de inaugurar el programa. El futbolista madrileño es todo un símbolo para la afición atlética y, después de ganar dos copas de Europa y un Mundial de fútbol con la Selección Española, ahora triunfa en la liga de Japón, país al que se ha trasladado junto a su familia.

"Aquí hay muchas cosas que nos podrían enseñar. Por ejemplo, el respeto a todo. Ganemos o perdamos, aquí los aficionados se quedan y te dan las gracias por el esfuerzo. Eso es impensable en Europa", cuenta Torres a Peinado sobre su nueva vida nipona.

CONVIVIENDO CON LEYENDAS

El formato combina elementos del género del docushow con entrevistas en profundidad a los protagonistas de cada una de las entregas. Además, incluye fragmentos de las distendidas charlas que Peinado mantiene con los familiares, amigos y compañeros del mundo del deporte, tanto en activo como retirados, para que el público tenga un acceso inédito a la persona que hay tras los trofeos y las medallas.

Así, 'Leyendas' descubrirá a los espectadores historias que muy pocos conocen sobre sus ídolos, como que una de las grandes pasiones de Carolina Marín es la cocina, que Pau Gasol visita a los niños de un hospital infantil de San Antonio todos los meses o cómo vivió la familia de Alberto Contador las acusaciones de dopaje contra el ciclista y los dos ictus que sufrió en un breve espacio de tiempo.