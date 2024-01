Miguel Ángel Silvestre repite con alzacuello en 'Los enviados':"Tiene un código muy parecido a 'El secreto de sus ojos'"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Silvestre se vuelve a poner el alzacuello para interpretar al sacerdote Simón en la segunda temporada de 'Los enviados', que se podrá ver este próximo viernes 26 de enero en SkyShowtime, dirigida por el oscarizado Juan José Campanella.

"Tiene un código muy parecido a 'El secreto de sus ojos' con la que Campanella ganó el Oscar. La serie está hecha con un criterio de mucha realidad", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, en la que ensalza que la serie fue la más vista de habla hispana en Estados Unidos.

En esta segunda temporada, los sacerdotes Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) y Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) se desplazan hasta Porto da Lúa, un pequeño pueblo pesquero de Galicia, para determinar la veracidad de un nuevo milagro.

Para esta ocasión, el elenco está formado casi íntegramente por actores español, ya que se han sumado al proyecto Marta Etura, Pepón Nieto o Susi Sánchez, entre otros, que se unen a Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez y a Assira Abbate que repiten.

"Yo les decía a Luis y a Assira que iban a flipar porque ahora hemos contado con los mejores actores que hay en España", ha afirmado Miguel Ángel Silvestre, que cree que la serie volverá a tener éxito entre el público. "Al que le gusten los thrillers, le va a gustar porque esta serie no te abandona hasta el final", comenta.

Por su parte, la actriz Marta Etura, que también ha atendido a Europa Press, ha asegurado que el proyecto ha sido un "regalo" porque es la segunda vez que ha trabajado con Campanella, tras hacerlo en 'Vientos del agua', donde fue una "delicia". "Es un director maravilloso y un ser humano extraordinario. Cuando me llaman para decirme que Juan quería trabajar conmigo en esta segunda temporada que se rueda aquí en España, fue un regalo, fue una sorpresa maravillosa", ha explicado.

CAMPANELLA NO SE ESPERABA EL ÉXITO DE 'EL SECRETO DE SUS OJOS'

Por otro lado, Campanella ha detallado que en esta segunda temporada la trama se centra en el "fanatismo" religioso y ha elogiado a los actores españoles. "Son maravillosos, desde el primero hasta el último. Son unos genios totales", ha subrayado.

El cineasta ha recalcado la "comunión" que se ha formado entre el elenco y agradece que se haya entendido su humor. "Mi miedo es ir a un lugar y que no se interprete lo que yo quiero", ha comentado.

Campanella confiesa que no esperaba el éxito que ha tenido la serie, especialmente en Estados Unidos, y asegura que ahora ya no espera "nada" de sus proyectos. "A lo largo de mi carrera, las veces que esperé un éxito tremendo, fue un fracaso y las veces que dije esto va a ser difícil fue un exitazo. Así que ya no espero nada. Te juro que trato de no hacer ninguna predicción porque es imposible de saber", ha señalado, antes de recordar que esto le pasó cuando hizo 'El secreto de sus ojos'.

Preguntado por su visión sobre el cine, Campanella admite que el formato de películas para la televisión no le interesa -aunque añade que a menos que no le quede "más remedio"- y reivindica la importancia de acudir al cine para disfrutar más las películas.

"Yo sigo yendo al cine, debo ser el último mohicano. Cuando hay una película que quiero ver, la voy a ver en el cine, nunca espero a que esté en la televisión. Me cuesta ver un formato de película en televisión", apostilla.