Movistar Plus+ presenta la docuserie 'Fugitivos': "Este nivel de colaboración con la Policía es inédito en televisión"

Movistar Plus+ sigue apostando por contenidos de no ficción con 'Fugitivos', su nueva docuserie que estrenará el próximo lunes 25 de abril. Mezcla de true crime, documental y thriller, esta producción compuesta por cinco entregas que se lanzarán semanalmente se adentra en el día a día de la Sección de Localización y Detención de Fugitivos de la Policía Nacional.

"El nivel de colaboración en 'Fugitivos' es inédito, no se había visto antes en un formato de televisión sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es un proyecto arriesgado, y un formato muy exigente", ha asegurado Nicolás Ortiz, responsable de Docuficción de la productora La Caña Brothers, durante la presentación de la serie en el Complejo Policial Canillas de Madrid.

"Queríamos reflejar toda la investigación que hay en la captura de prófugos por parte de ellos, porque muchas veces", han asegurado Elena García Cedillo y Susana Alonso, creadoras de 'Fugitivos' que destacan la dificultad que supone seguir casos que ya están en marcha puesto que "hasta que no concluyen, no puedes empezar a armar la historia, entonces trabajas un poco improvisando".

"Tenemos mucho material que no podemos emitir, porque son malos que siguen fugados, pero vamos reservando material, porque el malo acabará cayendo y lo acabarán cogiendo", señala García Cedillo. "El mayor reto es que no se pueda hacer una escaleta. Trabajamos todos al día, no sabemos lo que va a pasar mañana. Podemos tener la previsión de ir a detener a un fugado y no detenerlo. O ir a detener a uno y detener a otro...", reafirma Susana Alonso.

En cuanto a qué se puede mostrar sobre los casos y qué no, las creadoras de la serie destacan que "no hay nada pactado" aunque se rigen por "una máxima clara": "Yo no te voy a contar algo que he utilizado para capturar a un malo, porque lo quiero seguir utilizando. Y hay cosas que no van a contar, y que a nosotros nos han contado bajo amenaza de matarnos".

"Les podemos acompañar hasta donde queramos, y luego es responsabilidad suya lo que quieren mostrar y lo que no", apunta García Cedillo, que subraya que han "priorizado que salga la cara del malo". "Eso es un ordgago que ha asumido la productora. Lo normal es que se le tape, pero nosotros somos partidarios de que si es un malo, ¿por qué no?", se pregunta.

FUGITIVOS BUSCANDO EL SOL

La Sección de Localización y Detención de Fugitivos de la Policía Nacional nació como grupo en 2004, ya que "cada vez más prófugos comenzaban a instalarse en España atraídos, entre otras cosas, por el buen tiempo", comenta en el primer episodio Fernando González, Inspector Jefe de la sección y uno de los protagonistas y piezas clave de 'Fugitivos'.

González, que ha trabajado mano a mano con el equipo de Movistar+ y La Caña Brothers, productores de la serie, estuvo acompañado en el acto de presentación por una gran parte de los miembros del Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, quienes no pudieron evitar soltar alguna que otra carcajada con sus apariciones en la pantalla.

"Me gustaba la idea de reflejar cómo de malos son los malos que se capturan, esos fugitivos que se cogen y que al final se quedan en la imagen de la detención", asegura el Inspector Jefe.

El primer capítulo de la serie, que estará compuesta por cinco episodios y que todavía no ha terminado de rodarse, presenta tres casos de prófugos de los que se ocupa el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional. Uno de los más destacados es el de Gioacchino Gammino, mafioso italiano que se fugó de la cárcel en 1992 y que se encontraba oculto como un vecino más de Galapagar (Madrid) bajo el nombre de Manuel.

Tal era su grado de integración de este fugitivo que, en el momento de su detención, algo que se refleja en el capítulo, sus vecinos se muestran estupefactos por ver a "Manolo" esposado.

PASAJES FICCIONADOS

En este caso se puede apreciar, además, una de las claves que introduce la serie: la ficción en pequeñas dosis. Gioacchino Gammino, al ser arrestado, relató a uno de los policías cómo se había escapado de la prisión (se camufló como un civil más aprovechando un aviso de fuga), y 'Fugitivos' representa la escena con actores hablando en italiano. Estos pasajes de ficción son elementos que, según destacó Elena García Cedillo, sirven para "perfilar al malo".

"'Fugitivos' responde a la hibridación de distintos géneros: true crime, documental observacional y la parte de thriller de la detención de los fugitivos. Así conseguimos una narrativa nueva para crear historias que, en definitiva, es nuestro objetivo principal", señala Jorge Ortiz de Landázuri, gerente de Contenidos de #0 y de Producción Propia de Movistar Plus+.

Junto al del mafioso italiano, la serie también presenta en su primer capítulo los casos de investigación y detención de un pedrasta de Torrejón de Ardoz que llevaba cuatro años recluido en su domicilio, y de tres miembros de un clan gitano portugués que habían huido a Sevilla, en una operación conjunta con la policía del país luso.

"Cada fugitivo es un mundo. Hay que intentar conocer a esa persona lo mejor posible, con los datos que tenemos, su entorno, su familia, sus hobbies o incluso sus vicios, y conseguir una línea de investigación que nos lleve hasta su detención", sentencia González que destaca que 'Fugitivos' también cuenta con testimonios de los policías sobre la visión de su trabajo y cómo afecta a su vida personal.