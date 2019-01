SundanceTV se vuelca con su festival con una gran selección de cine

Actualizado 23/01/2019 12:49:20 CET

Con motivo de la celebración del 35º Festival de Sundance (SFF, en sus siglas en inglés), el canal SundanceTV emitirá el 25 de enero al 3 de febrero un especial que incluye ocho estrenos de películas galardonadas en ediciones pasadas y piezas para informar diariamente del certamen que premia al cine independiente.

Siete de los diez títulos son películas y documentales nunca antes estrenadas en televisión. El viernes 25 de enero llega Sympathy for Delicious, dirigida por Mark Ruffalo y ganadora del Premio Especial del Jurado en 2010. Al día siguiente, el sábado 26, será el turno del documental We are X, premio al Mejor Montaje en 2016.

El canal estrenará Holy Rollers de Kevin Asch, filme nominado al Gran Premio del Jurado 2016, la noche del domingo 27 y All She Can de Amy Wendel, nominada al Gran Premio del Jurado 2011, el lunes 28. El martes 29 verá la luz Free and Easy de Jun Geng, galardonada con el Gran Premio del Jurado 2017.

Middle of Nowhere, de Ava DuVernay se estrena el miércoles 30, mientras que Afternoon Delight, de Jill Soloway, el sábado 2 de febrero. Ambas fueron premiados a la Mejor Dirección en 2012 y 2013, respectivamente.

Pero antes, el jueves 31 de enero llega Save the Date, protagonizada por Lizzy Caplan y Alison Brie; y el aclamado documental de Malik Bendjelloul, Searching for Sugar Man, ganador del Premio Especial del Jurado 2012 y del Premio del Público 2012, al día siguiente.

El especial del canal cierra el especial el domingo 3 de febrero con Sueño en otro idioma, drama mexicano dirigido por Ernesto Contreras que se alzó con el Premio del Público 2017 en el Festival de Sundance.

Además, como parte del especial, SundanceTV emitirá piezas diarias que informarán de todo lo que acontezca en Park City, ciudad del estado de Utah donde se celebra cada año el certamen fundado por Robert Redford.