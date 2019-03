TCM entrevista a Javier Bardem por su 50 cumpleaños

Actualizado 28/02/2019 14:17:17 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 1 de marzo Javier Bardem cumple 50 años. Con motivo de su aniversario, TCM rinde homenaje al oscarizado actor con el estreno de una entrevista al intérprete en exclusiva y con la emisión de cuatro de sus películas más icónicas.

"Mi madre, Pilar Bardem, hacía mucho teatro y la veía trabajar. Quizá por eso no hago teatro porque me daba cuenta de lo mal que lo pasaba y lo difícil que es", recuerda el intérprete de No es país para viejos. "He crecido en los camerinos y he visto a mi madre pasar por el proceso de nervios, de tensión y de exposición y yo me preguntaba: '¿para qué salir delante de tanta gente?' Ahora sí lo entiendo", asegura.

En la entrevista, Javier Bardem recuerda las primeras películas que vio de niño, como por ejemplo, All That Jazz de Bob Fosse. "Era muy pequeño. Mi madre estaba de gira, convenció al acomodador y nos metió a los tres hermanos en un cine. Y yo me encontré con ese espectáculo musical sobre la muerte", dice a TCM.

También se acuerda de Tiburón, de Steven Spielberg, y del grito que pegó cuando aparecía la cabeza de un muerto en el barco. "Tengo la suerte de haber visto en pantalla grande películas como Tiburón, La guerra de las galaxias o Indiana Jones", afirma Bardem.

Entre sus intérpretes favoritos destaca a Meryl Streep, Robert de Niro, Christopher Walken, Dennis Hooper, James Dean, Daniel Day Lewis y, por supuesto, su adorado Al Pacino al que conoció en el festival de Toronto. Paul Thomas Anderson, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona, Pedro Almodóvar, Michael Haneke, Ken Loach o Asghar Farhadi son algunos de sus realizadores preferidos.

Después de ser coronado con un Oscar, un Globo de oro, un BAFTA, cinco Goyas, el premio al mejor actor del Festival de Cannes y dos Copas Volpi de la Mostra de Venecia, Bardem es "consciente de la enorme suerte que tengo y no hay día en el que no intente dar lo mejor de mí porque eso se lo debo a todas esas personas que me dieron la oportunidad de ser actor".

Los cuatro títulos seleccionados por el canal para rendir tributo a Bardem son: Antes que anochezca, por el que consiguió la primera de sus tres nominaciones al Oscar; Días contados, Goya al mejor actor de reparto, Los lunes al sol o Mar adentro, Copa Volpi al mejor intérprete en el Festival de Venecia y Goya al mejor actor.

Esta es la programación especial de TCM dedicada a Javier Bardem:

Viernes, 1 de marzo: 50 cumpleaños

22:00 Mar adentro (Mar adentro, 2004)

Sábado, 2 de marzo:

22:00 Selección TCM: El cine según Javier Bardem (2019)

22:20 Días contados (Días contados, 1994)

Sábado, 9 de marzo:

22:00 Los lunes al sol (Los lunes al sol, 2002)

Sábado, 16 de marzo:

21:55 Producción TCM: El cine según Javier Bardem (2019)

22:00 Antes que anochezca (Antes que anochezca, 2000)

Sábado, 23 de marzo:

22:00 Mar adentro (Mar adentro, 2004)

Sábado, 30 de marzo:

15:40 Producción TCM: El cine según Javier Bardem (2019)

15:45 Mar adentro (Mar adentro, 2004)

17:50 Antes que anochezca (Antes que anochezca, 2000)

20:05 Días contados (Before night falls, 1994)

21:40 Selección TCM: El cine según Javier Bardem (2019)

22:00 Los lunes al sol (Los lunes al sol, 2002)