'The New Pope', la serie de Sorrentino, se estrenará en el Festival de Venecia

Actualizado 25/07/2019 14:07:40 CET

Imagen de Jude Law y John Malkovich en 'The New Pope', la segunda temporada de la serie de Paolo Sorrentino para HBO - HBO

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

'The New Pope', la segunda entrega de 'The Young Pope', la serie de Paolo Sorrentino para HBO, se estrenará en el Festival de Venecia. Así lo ha anunciado el servicio de streaming, que ha indicado que los dos primeros episodios de esta temporada se emitirán fuera de competición.

'The New Pope' sigue relatando la historia de Lenny Benardo, un enigmático e imprevisible sacerdote que se convierte en el papa Pío XII y revoluciona el Vaticano tras sus controvertidas decisiones. Junto a Jude Law, protagonista de la ficción, y Javier Cámara, también estará John Malkovich, fichaje estrella de esta segunda temporada.

La serie, además, cuenta con Sharon Stone y Marilyn Manson como artistas invitados, y recupera a Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi en su elenco. Completan el reparto de 'The New Pope' Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir y Massimo Ghini.

La serie está escrita por el propio Sorrentino junto a Umberto Contarello y Stefano Bises. El responsable de la dirección también es el realizador italiano, responsable de películas como 'La gran belleza', ganadora del Oscar a mejor película extranjera, o 'La juventud'.