Las tres primeras temporadas de The Expanse llegan a Amazon Prime Video

Actualizado 23/01/2019 12:44:52 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las tres primeras temporadas de The Expanse, serie basada en la obra política y de ciencia ficción de James S. A. Corey, estarán disponibles en Amazon Prime Video a partir del 8 de febrero. La plataforma de pago estrenará la cuarta entrega en 2019.

La sinopsis de la ficción, ambientada cientos de años en el futuro, dice: "Los humanos han colonizado el sistema solar con las Naciones Unidas controlando la Tierra y un poder militar independiente que habita Marte. Desesperados por aire y agua, la serie comienza con La Tierra y Marte al borde de la guerra por hacerse con los recursos encontrados en el Asteroide Belt. Con pocas opciones para sobrevivir, los aliados luchan por el futuro de la humanidad".

Co-creada y escrita por los nominados al Oscar Mark Fergus (Iron Man) y Hawk Otsby (Hijos de los Hombres), The Expanse está protagonizada por el tres veces nominado al Globo de Oro Thomas Jane (Alerta en lo profundo), el nominado por la Academia Shohreh Asgdashloo (Star Trek: más allá), Steve Strait (La Alianza del Mal), Dominique Tipper (Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos).

Completan el reparto Wes Chatam (Los Juegos del Hambre), Cas Anvar (El Castigador: Zona de guerra), Frankie Adams (Máquinas Mortales), Shawn Doyle (Frequency), Chad L. Coleman (The Walking Dead), Florence Faivre (The Sia Renaissance) y Cara Gee (Empire of Dirt).