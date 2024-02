Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian protagonizan 'Reina Roja', la serie de Prime Video que "es mejor que la novela"

- "Sabíamos que teníamos la final de la Champions y que la podíamos ganar", dice Keuchkerian

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves 29 de febrero Prime Video estrena 'Reina Roja', adaptación de la primera entrega de la exitosa trilogía literaria de Juan Gómez-Jurado que salta a la pantalla en la plataforma de streaming de Amazon con Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian como protagonistas. Ellos son los encargados de dar vida a Antonia Scott, la persona más inteligente del planeta, y a Jon Gutiérrez, un policía vasco que se ejercerá como su escudero, una suerte de colosal y trajeado Sancho Panza que protege a esta torturada y superdotada Quijote en su caza de un astuto y macabro asesino.

"La serie es mejor que la novela. Y la serie es algo que te apetece compartir incluso con aquellos que no han leído la novela", proclama Gómez-Jurado en el acto de presentación celebrado este miércoles en Madrid durante el que se deshizo en elogios hacia todo el equipo y aseguró que todo el proceso que ha conllevado la adaptación de su 'best seller' ha sido "un camino de aprendizaje de cómo se podía contar mejor 'Reina Roja'". "Esto no va de egos, va de contar bien una historia", dice.

Una aseveración que el autor reafirma, amplía y concreta en durante una entrevista concedida a Europa Press en la que señala que la gran virtud de la serie respecto al libro reside, especialmente, en esos pasajes ambientados dentro de la compleja la mente de Antonia, en su palacio mental, mostrando al espectador su brillante proceso deductivo y, también, sus demonios internos más oscuros.

"Este viaje parte de una exigencia imposible, que era representar cómo piensa la persona más inteligente del planeta, pero aquí lo han conseguido. Ese es un punto del que yo no era capaz, porque ni soy mujer ni soy la persona más inteligente del mundo. Por eso en mis libros cuando habla Antonia Scott todo es tan abstracto, porque yo ahí no llegaba pero la conjunción del audiovisual ha permitido que veamos cómo piensa Antonia Scott", reflexiona Gómez-Jurado.

"No queríamos hacer un thriller puro, sino algo burbujeante y achampanado, porque mirábamos a futuro y ya llegará un momento más oscuro en 'Loba Negra'. Hitchock ha sido el referente", destaca Amaya Muruzábal coguionista y showrunner de la serie que ha estado desde hace años trabajando codo con codo en el autor en esta esperada adaptación. "Para mí, una de las claves de la adaptación fue la figura de Juan. Es un escritor con una gran calidad literaria pero que además pueden hacerte pasar un buen rato", destaca Muruzábal que recuerda que durante todo el proceso de preproducción y producción de la serie hablaba unas tres horas al día con el autor día tras día.

"LA FINAL DE LA CHAMPIONS"

"Esto ha sido como hacer magia, porque perfectamente puedes coger una novela como la de Juan y destrozarla. Sabíamos que teníamos la final de la Champions y que la podíamos ganar", proclama entusiasmado Keuchkerian que asegura que 'Reina Roja' es una serie "oscura" pero muy accesible para el especador ya que "hasta la oscuridad es liviana". "Plantea cosas potentes, hay sufrimiento pero no hay esa angustia de otras series y es porque está todo bien medido y equilibrado", destaca el actor que da vida Jon, un policía vasco, homosexual, amante de los trajes de marca y que se mueve siempre por lo que le dicta el corazón.

La misión de Jon, caído en desgracia por intentar hacer justicia a su manera y fuera de los cauces oficiales, será ejercer de escudero y parapeto de Antonia Scott, la mujer más inteligente del planeta cuya inteligencia ha sido modelada, y torturada, hasta convertirse en la 'Reina Roja', una especie de computadora humana programada para resolver crímenes.

"Es un reto dificilísimo traer a la realidad un personaje que ha sido leído por miles de personas, pero también me gustó ella y a nivel de rodaje me lo he pasado pipa. Ha sido una cosa maravillosa. Antonia tiene un gran dolor dentro y esto tiene que verse de verdad en la pantalla", dice Luengo que asegura que "Hovik es la mejor pareja que se me podía ocurrir para enfrentarme a un viaje tan largo y tan intenso de seis meses".

Un viaje, recuerda la actriz, que "al principio fue muy duro pero luego fue muy divertido. "De lo que mejor me lo he pasado ha sido buscar cómo era Antonia, sus gestos, su lenguaje corporal, cómo viste "son pequeños gestos y detalles que la definen mucho", reflexiona.

"Estamos hablando de la cabeza de Antonia, pero quiero destacar también la cabeza de Vicky que es alucinante. Eso de la evolución postural de Antonia no se rodó cronológicamente y ella iba saltando de estado de ánimo, de una Antonia a otra constantemente", destaca el Koldo Serra, director de cinco de los siete capítulos que componen la adaptación de 'Reina Roja', primera entrega de de la exitosa trilogía de Juan Gómez-Jurado, que completan 'Loba Negra' y 'Rey Blanco'.

UNA HISTORIA "MADRILEÑA"

"Tuvimos 43 peticiones para trasladar Reina Roja a la gran pantalla", reconoce Gómez-Jurado que asegura que nunca se planteó rodar la adaptación en inglés o trasladar la trama a otra gran ciudad como Nueva York o Londres. "Es que soy madrileño y quiero mucho a esta ciudad. Nací aquí y amo estas calles y mis personajes tenían que estar aquí. Madrid era el corazón de la serie, con una protagonista nacida en Barcelona y un protagonista nacido en Bilbao... pero que se convierten en madrileños y actúan como madrileños", destaca.

"Coges una IP valiosísima, porque la han leído millones de personas, la metes una fábrica de salchichas... y listo. Pero no hemos querido eso", insiste el autor que ha estado muy implicado en esta adaptación, de la que es productor ejecutivo y consultor, desde el primer momento. "El primer día de rodaje me tuve que ir a mi casa. Habíamos trabajado durante años para llegar a ese momento y entendí que la manera más inteligente de aportar algo es quitarme de en medio", confiesa.

"Para nosotros lo más importante era tener una historia y unos personajes potentes. Antonia y Jon son una pareja como no hay otra en el mundo. Queríamos hacer una producción ambiciosa y de calidad", ha destacado Maria José Rodríguez, responsable de contenido original de Amazon Prime Video en España. "Nos gusta jugar, el riesgo de hacer algo distinto, esa es nuestra obsesión y así afrontamos todos nuestros proyectos, desde 'Reina Roja' hasta 'Operación Triunfo'", destaca Rodríguez que se muestra plenamente confía de que esta será "la serie española del año".

Junto a Luengo y Keuchkerian, el elenco de 'Reina Roja' lo completan nombres como Andrea Trepat (Sandra), Celia Freijeiro (Carla Ortiz), Alex Brendemühl (Mentor), Nacho Fresneda (Ezequiel), Emma Suárez (Laura Trueba), José Ángel Egido (Ramón Ortiz), Karmele Larrinaga (Maritxu) y Eduardo Noriega (Jaume Soler), entre otros.