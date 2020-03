Vigalondo dirige la 2ª temporada de Justo antes de Cristo: "Es mentira que en España sepamos reírnos de nosotros mismos"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Llega la segunda temporada de 'Justo antes de Cristo', la comedia de romanos de Juan Maidagán y Pepón Montero, que se estrena en Movistar+ el viernes 13 de marzo y que cuenta con la dirección de Nacho Vigalondo. "En España siempre hemos pensado que sabemos reírnos de nosotros mismos, pero es una mentira como una catedral", proclama el director que asegura que "el humor está en un momento muy vibrante, en el que no sabes cuáles son los márgenes".

'Justo antes de Cristo' muestra el lado más cómico del Imperio Romano, en un contexto que el que pueden hacerse similitudes con la realidad actual. "Cuando vi 'Parásitos', pensé que podría ser un guion de Maidagán y Montero", revela Vigalondo. "En esta temporada es más evidente", comenta Xosé A. Touriñán, que interpreta a Agorastocles en la ficción. De hecho, la serie destaca por tener una sutil crítica social y política.

"Cada nuevo personaje con poder que llega es más patán e ignorante que el anterior. Desde ese punto de vista, está muy enlazado con el presente actual", añade el actor gallego en una entrevista para Europa Press.

Entre las tramas de los nuevos capítulos, destaca una en la que una epidemia de una nueva gripe que pone en peligro a los habitantes de Tracia, un tema que, debido al brote de coronavirus, está de plena actualidad. "Rodamos ese episodio en diciembre de 2018, nunca hubiéramos imaginado que fuese a coincidir con una situación similar", declara Julián López, que encarna al protagonista Manio Sempronio Galva en la ficción.

"Esto demuestra que la realidad siempre supera a la ficción", recalca Vigalondo, que revela que le resulta "raro" hacer "chistes sobre una situación" como la del coronavirus. "No sabemos hasta qué punto está siendo controlado o no, se están dando informaciones contrapuestas", detalla. "Es alucinante que se estrene justo en este momento, cuando hay mucha incertidumbre sobre ello", explica Maidagán.

LOS LÍMITES DEL HUMOR

En este sentido, se abre el debate sobre cuáles son los límites actuales del humor, especialmente a la hora de abordar casos delicados de actualidad. "A los que hacemos humor se nos pide, quizás, que entremos en territorios nuevos y dejemos atrás el pasado. Creo que esto es un reto y es muy excitante, debería ser una buena noticia", aborda Vigalondo, que declara que "aquellos que piden hacer los mismos chistes de siempre", no están buscando "un cambio" en la sociedad.

"Tenemos que cambiar de mentalidad, evolucionar, hacer comedia desde otra perspectiva", añade. "El humor no debe tener límites, aunque alguien si ofende o ataca no está haciendo comedia. El foco hay que ponerlo en la recepción del público, que es que el que dictamina si algo es gracioso o no", comenta Touriñán. "El límite está en el respeto", declara Cecilia Freire, Valeria en la serie. "Hay ciertos estereotipos que deben extinguirse, el humor tiene que ir adecuándose, ahora un chiste machista estaría fuera de lugar, a mí me no me haría gracia", agrega.

"Creo que la clave está en todo lo que tiene que ver con sentirse herido u ofendido, especialmente en redes sociales. El humor tiene que estar diseñado para hacer pasar un momento divertido. Puede hacerse una crítica a través del humor, pero nunca debe hacerse daño a ningún colectivo", manifiesta Julián López.

"No hemos tenido ningún problema con esta serie, tampoco nos han puesto límite. Creo que todo se basa en el respeto", explica Pepón Montero, que incide en que en la ficción "todos" acaban riéndose de ellos mismos, aunque en esto no está de acuerdo Vigalondo. "Es algo que siempre se ha dicho, que en España sabemos reírnos de nosotros mismos, pero es mentira. Lo que nos gusta es reírnos del otro", replica el realizador.

PERSONAJES FEMENINOS FUERTES Y PODEROSOS

Siguiendo la estela de la primera temporada, los nuevos episodios de 'Justo antes de Cristo' vuelven a mostrar personajes femeninos con fuerza, algo que va en consonancia con la ficción actual, en la que los papeles pensados para las mujeres han ido ganando en complejidad y trasfondo.

"En la serie somos pocas, pero somos muy guerreras. Ya en la primera tanda las patricias mostraban ser mujeres con carácter, pero en esta temporada aparecerán las tracias, que van a revolucionar todo el concepto de lo que era la mujer en aquella época", detalla Freire. "Para mí es adecuado que haya más personajes femeninos fuertes, el mundo está avanzando, lo que hace que la ficción avance y viceversa", añade.

"Está claro que ha habido un antes y un después en la industria, las mujeres, las creadoras, hemos llegado para quedarnos", zanja la intérprete. Sobre una tercera temporada, Maidagán y Montero están abiertos a una continuación. "Aunque hemos dejado un desenlace muy bueno para esta segunda temporada", comenta Maidagán. La segunda temporada de 'Justo antes de Cristo' estará disponible en Movistar+ desde el 13 de marzo, también podrá verse en #0.