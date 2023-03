La anticonceptiva masculina: ni está lista para salir al mercado, ni se le espera (a corto plazo)

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estos días han aparecido varios vídeos en YouTube asegurando que un equipo de científicos ha logrado desarrollar una píldora anticonceptiva masculina. Aunque es cierto que el pasado 14 de febrero la revista Nature Communications publicó un ensayo de una fórmula anticonceptiva para hombres, el trabajo se llevó a cabo en ratones, todavía no se ha probado en humanos y, por tanto, está lejos de llegar al mercado.

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

Que un equipo de científicos ha desarrollado una píldora anticonceptiva masculina.

LO QUE SABEMOS

La fórmula se ha testado sólo en ratones, en los que ha reducido la movilidad de los espermatozoides. El efecto dura dos horas y media, y las células sexuales recuperan su estado normal unas 24 horas después. El estudio es prometedor, según las expertas consultadas, pero es pronto para saber cómo funcionará en humanos.

JUSTIFICACIÓN

La búsqueda de un nuevo producto anticonceptivo masculino, más allá del preservativo, no es nueva. Desde finales de la década de 1950, diversas fórmulas, tanto en forma de píldora, como de geles e inyecciones han superado los test en ratones y se han probado en humanos, pero ninguna de ellas ha superado nunca los ensayos clínicos, ya sea por una falta de interés de la industria farmacéutica, por una efectividad demasiado reducida o por los efectos secundarios asociados.

UN ESTUDIO EN RATONES

A día de hoy las únicas dos formas de prevenir el embarazo utilizando métodos anticonceptivos masculinos son el preservativo y la vasectomía, que requiere de una intervención quirúrgica. La inmensa mayoría de los métodos anticonceptivos más eficaces para evitar embarazos no deseados están diseñados para mujeres. En 2016, el Consorcio Internacional para la Contracepción Masculina (ICMC) etiquetó como una "prioridad" el desarrollo de nuevos métodos anticonceptivos masculinos en un manifiesto.

Este es el contexto en el que un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell ha publicado en Nature Communications un ensayo en ratones donde se investiga el desarrollo de una nueva fórmula anticonceptiva masculina. El fármaco, que ha mostrado una eficacia del 100%, es el primero en proporcionar un efecto inmediato en la fertilidad de los ratones. Sus espermatozoides pierden la movilidad (y, por tanto, los animales se convierten en infértiles) durante dos horas y media, y vuelven prácticamente a la normalidad al cabo de 24 horas.

"Este estudio abre la puerta al desarrollo de la primera píldora anticonceptiva masculina desechable", asevera en Science Media Centro España Luz Candenas, investigadora del Grupo de Química Biológica del Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ-CSIC). Aunque todavía es necesario "corroborar la eficacia del fármaco en humanos", puntualiza.

"Los resultados son muy prometedores, pero debemos saber dónde estamos. Es un estudio que se ha llevado a cabo en ratones y con el que todavía no se están haciendo pruebas en humanos", razona en conversación con Verificat Isabel Lahoz, ginecóloga y portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC). "Estamos en la prehistoria, como cuando empezamos a dar los primeros pasos en la anticoncepción femenina" a principios de los 50.

TOLERANCIA DIFERENTE EN HOMBRES Y MUJERES

"Se han realizado otros intentos de desarrollar anticonceptivos masculinos, pero, de momento, ninguno de estos fármacos ha conseguido pasar la clínica", es decir que ninguno ha superado los ensayos clínicos, apunta Candenas, del Instituto de Investigaciones Químicas. El estudio de un fármaco que esterilice temporalmente a los hombres se lleva investigando desde los años 50, y varios candidatos han mostrado eficacias elevadas, pero ninguno de ellos ha llegado nunca al mercado.

Desarrollar una fórmula anticonceptiva masculina no es tarea fácil. Un hombre produce más de mil espermatozoides cada segundo, y si se quiere evitar la fertilidad, ninguno puede llegar al óvulo. A esto hay que sumar el hecho de que el fármaco está destinado a personas sanas, por lo que los efectos secundarios deben ser mínimos. Reacciones como mareos, náuseas y visión borrosa si el compuesto se mezcla con alcohol, o la aparición de acné, el aumento de peso o cambios de humor han sido suficientes para echar atrás a algunos candidatos. Estos mismos síntomas, sin embargo, son efectos secundarios que pueden llegar a ser frecuentes _afectar a 1 de cada 10 personas_ en las píldoras anticonceptivas femeninas aprobadas hoy en día en España.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) no dispone de ninguna guía sobre el nivel de seguridad o eficacia necesarias para que un anticonceptivo masculino se apruebe, según ha confirmado su departamento de prensa a Verificat. El documento sí existe para los productos destinados a mujeres. En ausencia de una explicación oficial, tanto un artículo de 2012 de la revista Science como una revisión de 2020 apuntan a que la diferencia de criterios entre la píldora masculina y la femenina viene de una evaluación de riesgo distinta del fármaco.

Tomar la píldora femenina incrementa las opciones de una mujer a desarrollar un coágulo sanguíneo. Pero dado que el embarazo aumenta 10 veces más esta probabilidad, los efectos secundarios de la píldora parecen compensar el riesgo", razona el artículo de Science. "Con hombres, no existe un riesgo de embarazo que equilibrio, por lo que la tolerancia de efectos secundarios cae a cero".

FALTA DE INTERÉS EN LA INDUSTRIA

La necesidad de una eficacia elevada con unos efectos secundarios mínimos, junto con la falta de un marco claro para la aceptación del producto por parte de las autoridades reguladoras, han contribuido a que el interés de las empresas farmacéuticas por el desarrollo de una anticonceptiva masculina haya decaído.

La industria "ha creído que [una anticonceptiva masculina] no era interesante para los hombres, que no tendría un buen mercado comercial", añade Lahoz, del SEC. Y suma un último argumento: habiendo una anticonceptiva femenina, durante mucho tiempo "no se ha considerado necesario" desarrollar una masculina.

Sin embargo, en realidad, las encuestas llevadas a cabo hasta ahora muestran "una proporción sustancial de hombres que estarían dispuestos y motivados" a usar anticonceptivos masculinos nuevos, y "la mayor parte de mujeres confiarían en que su pareja masculina usara un método hormonal". La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comenzado en 2022 un nuevo estudio de predisposición al uso de estas contraceptivas masculinas.

TODAS LAS OPCIONES DISPONIBLES PARA MUJERES

El preservativo es el método que más utilizan las mujeres españolas en edad fértil en sus relaciones sexuales, aunque su eficacia no es la más elevada. Entre el 2 y el 3% de las usuarias se quedan embarazadas en el primer año de uso si se emplea correctamente, pero la cifra asciende a entre el 10 y el 18% con el uso real que se da (manipulación inadecuada, o almacenamiento en malas condiciones, entre otros), según el libro "El arte de la planificación natural de la familia" (Couple to Couple League Intl, 1998, página 146) y una revisión de 2010 publicada en Contraception.

12 de las 14 opciones anticonceptivas actuales están diseñadas para las mujeres: desde el uso del preservativo femenino _menos efectivo que el masculino_, hasta las hormonas _con una tasa de embarazos indeseados inferior al 1% si su uso es correcto_, ya sea mediante pastillas, implantes, inyecciones, parches, dispositivos intrauterinos (DIU) o anillos vaginales. También existen los diafragmas, el capuchón cervical, el DIU de cobre o el definitivo ligamento de trompas.

Esta verificación se publicó originalmente en Verificat. Si os llegan mensajes que os parecen dudosos, podéis reenviárnoslos al 666 908 353 y el equipo de Verificat lo verificará.

