El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, defendió este miércoles la posición del organismo a la hora de sacar adelante la candidatura olímpica invernal para 2030, y aseguró que no va a "dejar de luchar" por este proyecto, y dejó claro que su deseo no es "llegar a la situación de negociar independientemente con los territorios" que estén interesados y que si no hay acuerdo el organismo será quien la presentará ante el Comité Olímpico Internacional (COI).