El alcalde de Sevilla asegura que "hará todo lo posible para que una empresa sevillana se quede con Torre Sevilla"

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento "hará todo lo posible para facilitar que una empresa sevillana se pueda quedar con Torre Sevilla".

Así lo ha indicado el primer edil en una entrevista radiofónica en el programa 'Hora 25' de la Cadena Ser recogida por Europa Press. En la misma, Sanz ha afirmado que "no está al tanto de las operaciones empresariales", pero ha subrayado la "preferencia" hacia una empresa sevillana "ante cualquier fondo de inversión" por parte del Consistorio para la adquisición del espacio.

Las declaraciones del alcalde llegan tras conocerse este jueves el interés que la Fundación Cajasol ha trasladado a la dirección de Caixabank en participar en el proceso de adquisición del complejo Torre Sevilla, que cuenta con un rascacielos de 39 plantas que alberga oficinas y un hotel de cinco estrellas, además de un centro comercial y un parking subterráneo.

La entidad que preside Antonio Pulido ha dado este paso, adelantado por la cadena Ser y confirmado a Europa Press por fuentes de la Fundación, tras conocer la intención de Caixabank de poner en venta el complejo Torre Sevilla y después de que haya trascendido una oferta del fondo de inversión Argis por 130 millones de euros.

La oferta de la Fundación Cajasol persigue garantizar la vinculación con la ciudad del proyecto de Torre Sevilla, convertido ya en uno de los principales símbolos de la capital hispalense, y el futuro desarrollo de la Isla de la Cartuja, donde se ubica.

Por su parte, desde CaixaBank han indicado que no tienen "nada que comentar sobre este tema".

El rascacielos diseñado por el arquitecto argentino Cesar Pelli tiene 52.000 metros cuadrados, fue inaugurado en 2018 y cuenta actualmente en sus oficinas con empresas EY, Cuatrecasas, Orange, Deloitte o Ayesa.